У Литві сталася пожежа у гаражі, який належить МЗС
Київ • УНН
У Вільнюсі сталася пожежа в гаражі біля Міністерства закордонних справ. Загоряння електродвигуна системи пожежної охорони було ліквідовано за 10 хвилин, постраждалих немає.
В Литві сталася пожежа біля будівлі Міністерства закордонних справ. Та ліквідацію загоряння було відправлено чотири автоцистерни, а також штабний автомобіль, пише УНН з посиланням на Delfi Lt.
Деталі
Черговий відділу координації ситуацій Департаменту пожежної охорони та рятування повідомив Delfi, що повідомлення про пожежу в гаражі Міністерства закордонних справ, розташованому в центрі столиці, на вулиці Тумо-Вайіжганто, надійшло о 14:14.
Повідомлялося про пожежу в гаражі на першому поверсі, який не з'єднаний з головною будівлею Міністерства закордонних справ. Пожежна сигналізація працювала. На пожежу було направлено чотири автоцистерни, автодрабину та штабний автомобіль.
Зазначається, що пожежу ліквідовано о 14:24. Пожежу ліквідовано. Горів електродвигун системи пожежної охорони. Люди не постраждали.
Доповнення
