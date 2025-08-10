$41.460.00
10 августа, 08:18 • 11944 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 51776 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 131693 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 101870 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 275337 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 156172 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 335876 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 306648 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 107101 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 149814 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
В Литве произошел пожар в гараже, принадлежащем МИД

Киев • УНН

 • 278 просмотра

В Вильнюсе произошел пожар в гараже возле Министерства иностранных дел. Возгорание электродвигателя системы пожарной охраны было ликвидировано за 10 минут, пострадавших нет.

В Литве произошел пожар в гараже, принадлежащем МИД

В Литве произошел пожар возле здания Министерства иностранных дел. На ликвидацию возгорания были отправлены четыре автоцистерны, а также штабной автомобиль, пишет УНН со ссылкой на Delfi Lt.

Детали

Дежурный отдела координации ситуаций Департамента пожарной охраны и спасения сообщил Delfi, что сообщение о пожаре в гараже Министерства иностранных дел, расположенном в центре столицы, на улице Тумо-Вайижганто, поступило в 14:14.

Сообщалось о пожаре в гараже на первом этаже, который не соединен с главным зданием Министерства иностранных дел. Пожарная сигнализация работала. На пожар были направлены четыре автоцистерны, автолестница и штабной автомобиль.

Отмечается, что пожар ликвидирован в 14:24. Пожар ликвидирован. Горел электродвигатель системы пожарной охраны. Люди не пострадали.

Дополнение

В Кривом Роге произошел масштабный пожар в производственном помещении. Погибли три человека, продолжается тушение на площади 1000 кв. м.

Павел Зинченко

