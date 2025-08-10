В Литве произошел пожар в гараже, принадлежащем МИД
Киев • УНН
В Вильнюсе произошел пожар в гараже возле Министерства иностранных дел. Возгорание электродвигателя системы пожарной охраны было ликвидировано за 10 минут, пострадавших нет.
В Литве произошел пожар возле здания Министерства иностранных дел. На ликвидацию возгорания были отправлены четыре автоцистерны, а также штабной автомобиль, пишет УНН со ссылкой на Delfi Lt.
Детали
Дежурный отдела координации ситуаций Департамента пожарной охраны и спасения сообщил Delfi, что сообщение о пожаре в гараже Министерства иностранных дел, расположенном в центре столицы, на улице Тумо-Вайижганто, поступило в 14:14.
Сообщалось о пожаре в гараже на первом этаже, который не соединен с главным зданием Министерства иностранных дел. Пожарная сигнализация работала. На пожар были направлены четыре автоцистерны, автолестница и штабной автомобиль.
Отмечается, что пожар ликвидирован в 14:24. Пожар ликвидирован. Горел электродвигатель системы пожарной охраны. Люди не пострадали.
Дополнение
