Три людини загинули під час масштабної пожежі на виробництві у Кривому Розі
Київ • УНН
У Кривому Розі сталася масштабна пожежа у виробничому приміщенні. Загинуло троє людей, триває гасіння на площі 1000 кв. м.
У Кривому Розі на Дніпропетровщині сталася масштабна пожежу у виробничому приміщенні, відомо про трьох загиблих, повідомили у ДСНС України у понеділок, пише УНН.
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Зазначається, що триває гасіння пожежі на загальній площі 1000 кв. м. Працюють понад 30 рятувальників та 12 одиниць техніки ДСНС.
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