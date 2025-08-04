Три людини загинули під час масштабної пожежі на виробництві у Кривому Розі

У Кривому Розі на Дніпропетровщині сталася масштабна пожежу у виробничому приміщенні, відомо про трьох загиблих, повідомили у ДСНС України у понеділок, пише УНН.

Кривий Ріг: внаслідок пожежі в одноповерховій виробничій будівлі у Покровському районі міста загинули 3 людини - повідомили у ДСНС.

Зазначається, що триває гасіння пожежі на загальній площі 1000 кв. м. Працюють понад 30 рятувальників та 12 одиниць техніки ДСНС.

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