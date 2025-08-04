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Три людини загинули під час масштабної пожежі на виробництві у Кривому Розі

Київ • УНН

 • 1390 перегляди

У Кривому Розі сталася масштабна пожежа у виробничому приміщенні. Загинуло троє людей, триває гасіння на площі 1000 кв. м.

Три людини загинули під час масштабної пожежі на виробництві у Кривому Розі

У Кривому Розі на Дніпропетровщині сталася масштабна пожежу у виробничому приміщенні, відомо про трьох загиблих, повідомили у ДСНС України у понеділок, пише УНН.

Кривий Ріг: внаслідок пожежі в одноповерховій виробничій будівлі у Покровському районі міста загинули 3 людини

- повідомили у ДСНС.

Зазначається, що триває гасіння пожежі на загальній площі 1000 кв. м. Працюють понад 30 рятувальників та 12 одиниць техніки ДСНС.

Шістьох людей госпіталізували після вибуху і пожежі в готелі у Львові04.08.25, 13:57 • 2106 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
Дніпропетровська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Кривий Ріг