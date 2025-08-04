Три человека погибли во время масштабного пожара на производстве в Кривом Роге

В Кривом Роге на Днепропетровщине произошел масштабный пожар в производственном помещении, известно о трех погибших, сообщили в ГСЧС Украины в понедельник, пишет УНН.

Кривой Рог: в результате пожара в одноэтажном производственном здании в Покровском районе города погибли 3 человека - сообщили в ГСЧС.

Отмечается, что продолжается тушение пожара на общей площади 1000 кв. м. Работают более 30 спасателей и 12 единиц техники ГСЧС.

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