Шесть человек госпитализированы после взрыва и пожара в отеле во Львове

Во Львове из отеля "Власта" госпитализированы шесть человек, включая двух детей, после пожара и взрыва. Один мужчина получил сильные ожоги, а причины возгорания и взрыва выясняются.

Во Львове из гостиницы "Власта", где сегодня произошел пожар, госпитализировали 6 человек, среди пострадавших - двое детей, у одного мужчины - сильные ожоги, предварительно, произошел взрыв в его номере, сообщили во Львовском городском совете в Telegram в понедельник, пишет УНН. Из гостиницы "Власта" госпитализированы шесть человек. Один мужчина получил сильные ожоги. Предварительно в его номере произошел взрыв. Причины взрыва пока не установлены - сообщили в горсовете. Детали В горсовете подтвердили, что пожар сегодня во Львове возник в гостинице "Власта". "Причину возгорания сейчас устанавливают. Площадь возгорания - около 300 квадратных метров", - говорится в сообщении. На момент пожара в здании, как указано, находились люди. "Всех жильцов и работников эвакуировали. Известно о шести пострадавших, среди них - двое детей. Все госпитализированы в Первое медицинское объединение. Угрозы их жизни нет - травмы легкие", - отметили в горсовете. Отмечается, что на месте работает следственно-оперативная группа. "Пожар практически ликвидирован", - отметили в горсовете. Обстоятельства происшествия выясняются. Во Львове горит отель: 15 человек эвакуированы