Шістьох людей госпіталізували після вибуху і пожежі в готелі у Львові

У Львові із готелю "Власта", де сьогодні сталася пожежа, госпіталізували 6 людей, серед постраждалих - двоє дітей, в одного чоловіка - сильні опіки, попередньо, стався вибух у його номері, повідомили у Львівській міській раді у Telegram у понеділок, пише УНН.

Із готелю "Власта" госпіталізовано шестеро людей. Один чоловік отримав сильні опіки. Попередньо у його номері стався вибух. Причини вибуху наразі не встановлені - повідомили у міськраді.

Деталі

У міськраді підтвердили, що пожежа сьогодні у Львові виникла в готелі "Власта". "Причину загоряння наразі встановлюють. Площа займання - близько 300 квадратних метрів", - ідеться у повідомленні.

На момент пожежі в будівлі, як вказано, перебували люди. "Усіх мешканців і працівників евакуювали. Відомо про шістьох потерпілих, серед них - двоє дітей. Усі госпіталізовані до Першого медичного обʼєднання. Загрози їхньому життю немає - травми легкі", - зазначили у міськраді.

Зазначається, що на місці працює слідчо-оперативна група.

"Пожежу практично ліквідовано", - зазначили у міськраді.

Обставини події з’ясовуються.

У Львові горить готель: 15 людей евакуювали