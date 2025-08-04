Шістьох людей госпіталізували після вибуху і пожежі в готелі у Львові
Київ • УНН
У Львові з готелю "Власта" госпіталізували шістьох людей, включаючи двох дітей, після пожежі та вибуху. Один чоловік отримав сильні опіки, а причини займання та вибуху з'ясовуються.
У Львові із готелю "Власта", де сьогодні сталася пожежа, госпіталізували 6 людей, серед постраждалих - двоє дітей, в одного чоловіка - сильні опіки, попередньо, стався вибух у його номері, повідомили у Львівській міській раді у Telegram у понеділок, пише УНН.
Із готелю "Власта" госпіталізовано шестеро людей. Один чоловік отримав сильні опіки. Попередньо у його номері стався вибух. Причини вибуху наразі не встановлені
Деталі
У міськраді підтвердили, що пожежа сьогодні у Львові виникла в готелі "Власта". "Причину загоряння наразі встановлюють. Площа займання - близько 300 квадратних метрів", - ідеться у повідомленні.
На момент пожежі в будівлі, як вказано, перебували люди. "Усіх мешканців і працівників евакуювали. Відомо про шістьох потерпілих, серед них - двоє дітей. Усі госпіталізовані до Першого медичного обʼєднання. Загрози їхньому життю немає - травми легкі", - зазначили у міськраді.
Зазначається, що на місці працює слідчо-оперативна група.
"Пожежу практично ліквідовано", - зазначили у міськраді.
Обставини події з’ясовуються.
У Львові горить готель: 15 людей евакуювали04.08.25, 13:16 • 944 перегляди