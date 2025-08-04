У Львові горить готель: 15 людей евакуювали

У Львові сьогодні сталася пожежа у готелі. Наразі відомо, що рятувальники евакуювали 15 людей. Деталі інциденту встановлюються, пише УНН із посиланням на ГУ ДСНС України у Львівській області.

Деталі

"У Львові вогнеборці ліквідовують пожежу в готелі. 4 серпня о 12:23 надійшло повідомлення про пожежу у Львові на вулиці Клепарівська, 30. Займання виникло попередньо на 9-му поверсі будівлі. Рятувальниками евакуювали 15 людей", - ідеться у дописі.

Як вказано, наразі надзвичайники проводять роботи з ліквідації займання.

Як повідомили у соціальних мережах, ідеться про готель "Власта". Повідомляють, що на 8-му поверсі гості готелю виходили на балкони. Також вказано, що вогонь почав перекидатись на інші кімнати готелю.