Во Львове горит отель: 15 человек эвакуированы
Киев • УНН
Во Львове 4 августа произошел пожар в отеле "Власта" на улице Клепаровской, 30. Возгорание возникло на 9-м этаже, спасатели эвакуировали 15 человек.
Во Львове сегодня произошел пожар в отеле. Сейчас известно, что спасатели эвакуировали 15 человек. Детали инцидента устанавливаются, пишет УНН со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.
Детали
"Во Львове пожарные ликвидируют пожар в отеле. 4 августа в 12:23 поступило сообщение о пожаре во Львове на улице Клепаровская, 30. Возгорание возникло предварительно на 9-м этаже здания. Спасатели эвакуировали 15 человек", - говорится в сообщении.
Как указано, сейчас чрезвычайники проводят работы по ликвидации возгорания.
Как сообщили в социальных сетях, речь идет об отеле "Власта". Сообщают, что на 8-м этаже гости отеля выходили на балконы. Также указано, что огонь начал перекидываться на другие комнаты отеля.