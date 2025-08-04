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Во Львове горит отель: 15 человек эвакуированы

Киев • УНН

 • 740 просмотра

Во Львове 4 августа произошел пожар в отеле "Власта" на улице Клепаровской, 30. Возгорание возникло на 9-м этаже, спасатели эвакуировали 15 человек.

Во Львове горит отель: 15 человек эвакуированы

Во Львове сегодня произошел пожар в отеле. Сейчас известно, что спасатели эвакуировали 15 человек. Детали инцидента устанавливаются, пишет УНН со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.

Детали

"Во Львове пожарные ликвидируют пожар в отеле. 4 августа в 12:23 поступило сообщение о пожаре во Львове на улице Клепаровская, 30. Возгорание возникло предварительно на 9-м этаже здания. Спасатели эвакуировали 15 человек", - говорится в сообщении.

Как указано, сейчас чрезвычайники проводят работы по ликвидации возгорания.

Как сообщили в социальных сетях, речь идет об отеле "Власта". Сообщают, что на 8-м этаже гости отеля выходили на балконы. Также указано, что огонь начал перекидываться на другие комнаты отеля.

Алена Уткина

ОбществоКриминал и ЧП
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Львов