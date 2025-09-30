На Львівщині у соцмережах повідомили про побиття ветерана: поліція почала перевірку

Поліція Львівської області проводить перевірку інформації з соцмереж про побиття ветерана російсько-української війни у Пустомитах. Офіційного звернення не надходило, обставини події та особи нападників встановлюються.

На Львівщині поліція проводить перевірку у зв’язку з отриманням інформації про побиття ветерана російсько-української війни. Про це повідомили у поліції Львівської області, пише УНН. Деталі Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили допис, авторка якого повідомила про побиття ветерана російсько-української війни, що сталось у місті Пустомити Львівського району. Офіційного звернення щодо цієї ситуації у територіальні підрозділи поліції Львівської області не надходило - йдеться у повідомленні правоохоронців. Повідомляється, що співробітники відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 зареєстрували дану інформацію і встановлюють обставини події та осіб, які завдали тілесних ушкоджень потерпілому. Вирішується питання правової кваліфікації - додали в поліції. Доповнення У Львові група нападниць побила 18-річну дівчину. Поліція встановила особу потерпілої та двох 17-річних львів’янок, які завдавали їй ударів. Розпочато кримінальне провадження. У Дніпропетровській області правоохоронці затримали командира роти та ексвійськового, яких підозрюють у викраденні місцевого фермера, побитті та вимаганні 70 тисяч доларів за його звільнення.