На Львовщине в соцсетях сообщили об избиении ветерана: полиция начала проверку

$41.320.16
48.440.03
ukenru
04:27 • 10925 просмотра
В Сумской области в результате удара дрона погибла вся семья с двумя детьми - ОВАPhoto
04:06 • 16199 просмотра
ЕС рассмотрит создание "стены дронов" и щита ПВО на встрече в Копенгагене - Bloomberg
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 48082 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
29 сентября, 13:55 • 54520 просмотра
Шестидневный блэкаут на ЗАЭС: в Госатомрегулировании предупредили о серьезных угрозах для ядерной и радиационной безопасности
Эксклюзив
29 сентября, 12:39 • 54688 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
29 сентября, 11:33 • 57336 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться
29 сентября, 10:00 • 30584 просмотра
ЕС планирует ограничить передвижение российских дипломатов в Европе из-за угрозы подрывной деятельности
29 сентября, 07:20 • 25861 просмотра
Добропольское контрнаступление: Сырский сообщил, что часть вражеских подразделений в окружении, освобождено 175 кв. км территории
29 сентября, 06:17 • 17964 просмотра
Золото установило исторический рекорд в $3800 за унцию: какова причина
29 сентября, 05:05 • 31346 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Украинские бойцы уничтожили две российские РСЗО ТОС-1А "Солнцепёк" на Купянском направленииVideo29 сентября, 21:48 • 7468 просмотра
Украинцу грозит 4 года тюрьмы за поджог Ikea в Вильнюсе - LRT29 сентября, 23:15 • 11947 просмотра
Украинские бойцы сдерживают атаки врага вблизи Серебрянки - DeepState29 сентября, 23:40 • 4398 просмотра
Россия готовится к усилению авиаударов и увеличению количества средств поражения в Украине30 сентября, 00:34 • 13291 просмотра
В оккупированном Донецке детей заставляют развозить воду вместо учебы - ЦНС01:57 • 10071 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 48089 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
Эксклюзив
29 сентября, 12:39 • 54692 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться29 сентября, 11:33 • 57341 просмотра
Сравнение цен на лекарства: как доступные аналоги вытесняют брендовые препаратыPhoto29 сентября, 10:29 • 43704 просмотра
Рейдерство вместо правосудия: история десятилетнего преследования НАБУ бизнесмена Федорычева29 сентября, 10:08 • 33551 просмотра
Самое трудное решение в жизни: известный гонщик Хэмилтон поделился печальной новостью о своем псе РоскоVideo29 сентября, 15:05 • 15760 просмотра
Трамп пригрозил 100% пошлинами на иностранные фильмы29 сентября, 13:59 • 18258 просмотра
Виктория Бекхэм намекнула на воссоединение Spice Girls на концерте Oasis - Daily MailPhoto29 сентября, 10:42 • 30934 просмотра
Bad Bunny станет хедлайнером шоу в перерыве Супербоула 2026 года29 сентября, 07:05 • 39242 просмотра
В США задержали боксера Теренса Кроуфорда в его день рождения: что известноPhotoVideo29 сентября, 01:17 • 36197 просмотра
На Львовщине в соцсетях сообщили об избиении ветерана: полиция начала проверку

Киев • УНН

 • 1288 просмотра

Полиция Львовской области проводит проверку информации из соцсетей об избиении ветерана российско-украинской войны в Пустомытах. Официального обращения не поступало, обстоятельства происшествия и личности нападавших устанавливаются.

На Львовщине в соцсетях сообщили об избиении ветерана: полиция начала проверку

На Львовщине полиция проводит проверку в связи с получением информации об избиении ветерана российско-украинской войны. Об этом сообщили в полиции Львовской области, пишет УНН.

Детали

В ходе мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили сообщение, автор которого сообщила об избиении ветерана российско-украинской войны, произошедшем в городе Пустомыты Львовского района. Официального обращения по этой ситуации в территориальные подразделения полиции Львовской области не поступало

- говорится в сообщении правоохранителей.

Сообщается, что сотрудники отдела полиции №3 Львовского районного управления полиции №2 зарегистрировали данную информацию и устанавливают обстоятельства происшествия и лиц, нанесших телесные повреждения потерпевшему.

Решается вопрос правовой квалификации

- добавили в полиции.

Дополнение

Во Львове группа нападавших избила 18-летнюю девушку. Полиция установила личность потерпевшей и двух 17-летних львовянок, наносивших ей удары. Начато уголовное производство.

В Днепропетровской области правоохранители задержали командира роты и экс-военного, которых подозревают в похищении местного фермера, избиении и вымогательстве 70 тысяч долларов за его освобождение.

Павел Зинченко

ОбществоКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Львовская область
Днепропетровская область
Львов