На Львовщине в соцсетях сообщили об избиении ветерана: полиция начала проверку
Киев • УНН
Полиция Львовской области проводит проверку информации из соцсетей об избиении ветерана российско-украинской войны в Пустомытах. Официального обращения не поступало, обстоятельства происшествия и личности нападавших устанавливаются.
На Львовщине полиция проводит проверку в связи с получением информации об избиении ветерана российско-украинской войны. Об этом сообщили в полиции Львовской области, пишет УНН.
Детали
В ходе мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили сообщение, автор которого сообщила об избиении ветерана российско-украинской войны, произошедшем в городе Пустомыты Львовского района. Официального обращения по этой ситуации в территориальные подразделения полиции Львовской области не поступало
Сообщается, что сотрудники отдела полиции №3 Львовского районного управления полиции №2 зарегистрировали данную информацию и устанавливают обстоятельства происшествия и лиц, нанесших телесные повреждения потерпевшему.
Решается вопрос правовой квалификации
Дополнение
