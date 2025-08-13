Викрали фермера і вимагали $70 тисяч: на Дніпропетровщині затримали діючого та колишнього військових

$41.430.02
48.080.12
ukenru
13:29 • 1636 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
13:12 • 8020 перегляди
Трамп проводить переговори з Зеленським та європейськими лідерами перед зустріччю з путіним - ЗМІ
Ексклюзив
12:02 • 14395 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
10:06 • 23011 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
09:48 • 44351 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
09:00 • 27307 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
08:39 • 46250 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
08:29 • 25640 перегляди
У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них
13 серпня, 06:18 • 56609 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo
13 серпня, 06:01 • 33596 перегляди
Трамп у середу переговорить з Зеленським та лідерами Європи перед самітом з путіним - Reuters
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2.7м/с
37%
755мм
Популярнi новини
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на ІбіціVideo13 серпня, 05:47 • 50515 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 29816 перегляди
Посол України відреагував на інцидент з українцями на концерті Макса Коржа у Варшаві13 серпня, 06:57 • 12629 перегляди
На Покровському напрямку зірвали штурм росіян - НацгвардіяVideo13 серпня, 07:26 • 36800 перегляди
В росії прокоментували чутки про можливий обмін територіями між державою-агресором і УкраїноюVideo11:10 • 16555 перегляди
Публікації
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
Ексклюзив
09:48 • 44266 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
08:39 • 46186 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo13 серпня, 06:18 • 56558 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти12 серпня, 17:43 • 71207 перегляди
Правовий парадокс або як Верховний Суд по різному застосував одну і ту саму норму закону в аналогічних справах12 серпня, 16:50 • 46249 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Емманюель Макрон
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Аляска
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу12:40 • 7450 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 30954 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на ІбіціVideo13 серпня, 05:47 • 51621 перегляди
Прем'єру "Шрек 5" офіційно відкладено: нову дату виходу у кінотеатрах вже встановлено Video12 серпня, 18:19 • 25707 перегляди
Легенда знову в строю: гітара Едді Ван Халена вперше за 40 років піде з молотка12 серпня, 15:52 • 33142 перегляди
Актуальне
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Дія (сервіс)
Fox News
Brent
MIM-104 Patriot

Викрали фермера і вимагали $70 тисяч: на Дніпропетровщині затримали діючого та колишнього військових

Київ • УНН

 • 124 перегляди

На Дніпропетровщині затримали діючого та колишнього військових. Їх підозрюють у викраденні фермера, побитті та вимаганні $70 тисяч за його звільнення.

Викрали фермера і вимагали $70 тисяч: на Дніпропетровщині затримали діючого та колишнього військових

У Дніпропетровській області правоохоронці затримали командира роти та ексвійськового, яких підозрюють у викраденні місцевого фермера, побитті та вимаганні 70 тисяч доларів за його звільнення.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора, пише УНН.

Деталі

Дніпровська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону спільно з поліцією викрила групу осіб, яких підозрюють у серії тяжких злочинів – незаконному позбавленні волі, вимаганні та незаконному заволодінні транспортним засобом.

За даними слідства, у липні 2025 року в смт Губиниха командир роти однієї з військових частин та колишній військовослужбовець напали на місцевого фермера. Використавши фізичне насильство, вони закували його в кайданки та вивезли на його ж автомобілі до сусідньої області. Там зловмисники вимагали від потерпілого 70 тисяч доларів США за свободу.

Отримавши гроші, нападники придбали автомобіль та витратили частину коштів. Під час обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони, стартові пакети, одяг, частину готівки та машину, куплену на гроші жертви.

Обох чоловіків затримали згідно зі ст. 208 та 615 КПК України. Їм уже повідомили про підозру та подали клопотання про тримання під вартою.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Дніпровської спецпрокуратури у сфері оборони, слідчі перевіряють причетність затриманих до інших подібних злочинів.

Кіберполіція викрила шахрайську групу, що виманювала гроші "на допомогу ЗСУ" від імені ОВА13.08.25, 14:20 • 2792 перегляди

Степан Гафтко

Кримінал та НП
Генеральний прокурор (Україна)
Дніпропетровська область