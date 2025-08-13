Викрали фермера і вимагали $70 тисяч: на Дніпропетровщині затримали діючого та колишнього військових

У Дніпропетровській області правоохоронці затримали командира роти та ексвійськового, яких підозрюють у викраденні місцевого фермера, побитті та вимаганні 70 тисяч доларів за його звільнення.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора, пише УНН.

Деталі

Дніпровська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону спільно з поліцією викрила групу осіб, яких підозрюють у серії тяжких злочинів – незаконному позбавленні волі, вимаганні та незаконному заволодінні транспортним засобом.

За даними слідства, у липні 2025 року в смт Губиниха командир роти однієї з військових частин та колишній військовослужбовець напали на місцевого фермера. Використавши фізичне насильство, вони закували його в кайданки та вивезли на його ж автомобілі до сусідньої області. Там зловмисники вимагали від потерпілого 70 тисяч доларів США за свободу.

Отримавши гроші, нападники придбали автомобіль та витратили частину коштів. Під час обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони, стартові пакети, одяг, частину готівки та машину, куплену на гроші жертви.

Обох чоловіків затримали згідно зі ст. 208 та 615 КПК України. Їм уже повідомили про підозру та подали клопотання про тримання під вартою.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Дніпровської спецпрокуратури у сфері оборони, слідчі перевіряють причетність затриманих до інших подібних злочинів.

