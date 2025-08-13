$41.430.02
uken
Ексклюзив
10:06 • 7934 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
09:48 • 17533 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
09:00 • 13724 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
08:39 • 23882 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
08:29 • 18564 перегляди
У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них
06:18 • 40921 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo
06:01 • 29605 перегляди
Трамп у середу переговорить з Зеленським та лідерами Європи перед самітом з путіним - Reuters
12 серпня, 17:43 • 59170 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
Ексклюзив
12 серпня, 15:14 • 82193 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
12 серпня, 14:45 • 52114 перегляди
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Кіберполіція викрила шахрайську групу, що виманювала гроші "на допомогу ЗСУ" від імені ОВА

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Злочинці виманювали гроші у підприємств під виглядом донатів для ЗСУ, використовуючи фейкові повідомлення від імені керівників ОВА. Затримано одного з фігурантів, йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Кіберполіція викрила шахрайську групу, що виманювала гроші "на допомогу ЗСУ" від імені ОВА

Кіберполіція припинила діяльність угруповання, яке розсилало підприємствам фейкові повідомлення та імейли від імені керівників обласних адміністрацій, виманюючи гроші під виглядом донатів для Збройних сил України. Про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України, пише УНН.

Деталі

Зловмисники створили підроблені документи та фейкові акаунти у месенджерах, щоб переконати отримувачів у правомірності повідомлень. Для зарахування коштів вони використовували банківські картки та рахунки, оформлені на підставних осіб.

Під час обшуку в одного з фігурантів у Києві поліцейські вилучили мобільні телефони, банківські та сім-картки, що використовувалися у злочинній діяльності. Слідчі повідомили чоловіку про підозру у шахрайстві, йому загрожує до 8 років позбавлення волі. За рішенням суду він перебуває під домашнім арештом.

Кіберполіція встановлює інших учасників угруповання та суму завданих збитків. Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер зазначив, що ще на початку року попереджав про шахраїв, які прикривалися його ім’ям, і закликав громадян не переказувати кошти на підозрілі рахунки.

Сьогодні можу повідомити: кіберполіція затримала одного з учасників цього злочинного угруповання. Для більшої переконливості вони створили підроблені документи та фейковий телеграм-акаунт

- заявив Кіпер.

Він подякував оперативникам, слідчим і прокурорам за професійну роботу.

Нагадаємо

Киянин створював шахрайські ТГ-канали "керівників ОВА", де вказував реквізити рахунків для перерахунку грошей. Фігуранту встигли надіслати щонайменше 600 тис. гривень, хоча попередньо посадовці попереджали - не реагувати на неофіційні та шахрайські прохання.

Степан Гафтко

