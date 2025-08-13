Кіберполіція викрила шахрайську групу, що виманювала гроші "на допомогу ЗСУ" від імені ОВА

Кіберполіція припинила діяльність угруповання, яке розсилало підприємствам фейкові повідомлення та імейли від імені керівників обласних адміністрацій, виманюючи гроші під виглядом донатів для Збройних сил України. Про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України, пише УНН.

Деталі

Зловмисники створили підроблені документи та фейкові акаунти у месенджерах, щоб переконати отримувачів у правомірності повідомлень. Для зарахування коштів вони використовували банківські картки та рахунки, оформлені на підставних осіб.

Під час обшуку в одного з фігурантів у Києві поліцейські вилучили мобільні телефони, банківські та сім-картки, що використовувалися у злочинній діяльності. Слідчі повідомили чоловіку про підозру у шахрайстві, йому загрожує до 8 років позбавлення волі. За рішенням суду він перебуває під домашнім арештом.

Кіберполіція встановлює інших учасників угруповання та суму завданих збитків. Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер зазначив, що ще на початку року попереджав про шахраїв, які прикривалися його ім’ям, і закликав громадян не переказувати кошти на підозрілі рахунки.

Сьогодні можу повідомити: кіберполіція затримала одного з учасників цього злочинного угруповання. Для більшої переконливості вони створили підроблені документи та фейковий телеграм-акаунт - заявив Кіпер.

Він подякував оперативникам, слідчим і прокурорам за професійну роботу.

Нагадаємо

Киянин створював шахрайські ТГ-канали "керівників ОВА", де вказував реквізити рахунків для перерахунку грошей. Фігуранту встигли надіслати щонайменше 600 тис. гривень, хоча попередньо посадовці попереджали - не реагувати на неофіційні та шахрайські прохання.