Ексклюзив
10:06 • 2106 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
09:48 • 8636 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
09:00 • 8884 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
08:39 • 16303 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
08:29 • 14800 перегляди
У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них
06:18 • 35389 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo
06:01 • 27488 перегляди
Трамп у середу переговорить з Зеленським та лідерами Європи перед самітом з путіним - Reuters
12 серпня, 17:43 • 55375 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
Ексклюзив
12 серпня, 15:14 • 81184 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
12 серпня, 14:45 • 51590 перегляди
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Киянин ошукав підприємців на 600 тисяч гривень під виглядом допомоги ЗСУ: шахрая затримано

Київ • УНН

 • 146 перегляди

У Києві затримано чоловіка, який створював фейкові ТГ-канали керівників ОВА та збирав гроші на ЗСУ. Він ошукав підприємців на щонайменше 600 тис. гривень.

Киянин ошукав підприємців на 600 тисяч гривень під виглядом допомоги ЗСУ: шахрая затримано

Киянин створював шахрайські ТГ-канали "керівників ОВА", де вказував реквізити рахунків для перерахунку грошей. Фігуранту встигли надіслати щонайменше 600 тис. гривень, хоча попередньо посадовці попереджали - не реагувати на неофіційні та шахрайські прохання.

Передає УНН із посиланням на канал органів Київської міської прокуратури.

Деталі

У столиці України повідомлено про підозру у шахрайстві чоловіку, який створював фейкові ТГ-канали керівників ОВА та ошукав підприємців щонайменше на 600 тис. гривень "благодійної допомоги".

Від імені керівників кількох ОВА підозрюваний просив робити благодійні внески на потреби певних підрозділів ЗСУ. У листах вказувались реквізити рахунків, куди саме потрібно перераховувати гроші. Таким чином чоловіку перерахували щонайменше 600 тис. гривень.

- передає відомство. 

Важливий факт: посадовці, від імені яких розсилались подібні листи, публічно заявляли про шахрайство та просили не реагувати на такі прохання.

Дії підозрюваного у шахрайстві кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України, а саме як шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

  Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі, досудове розслідування триває.

В Україні поширюється фейкова розсилка від імені "Укрпошти": шахраї виманюють дані через SMS06.08.25, 12:52 • 2728 переглядiв

Ігор Тележніков

КиївКримінал та НП
Збройні сили України
Київ