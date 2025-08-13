Киянин ошукав підприємців на 600 тисяч гривень під виглядом допомоги ЗСУ: шахрая затримано

Киянин створював шахрайські ТГ-канали "керівників ОВА", де вказував реквізити рахунків для перерахунку грошей. Фігуранту встигли надіслати щонайменше 600 тис. гривень, хоча попередньо посадовці попереджали - не реагувати на неофіційні та шахрайські прохання.

Передає УНН із посиланням на канал органів Київської міської прокуратури.

Деталі

У столиці України повідомлено про підозру у шахрайстві чоловіку, який створював фейкові ТГ-канали керівників ОВА та ошукав підприємців щонайменше на 600 тис. гривень "благодійної допомоги".

Від імені керівників кількох ОВА підозрюваний просив робити благодійні внески на потреби певних підрозділів ЗСУ. У листах вказувались реквізити рахунків, куди саме потрібно перераховувати гроші. Таким чином чоловіку перерахували щонайменше 600 тис. гривень. - передає відомство.

Важливий факт: посадовці, від імені яких розсилались подібні листи, публічно заявляли про шахрайство та просили не реагувати на такі прохання.

Дії підозрюваного у шахрайстві кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України, а саме як шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі, досудове розслідування триває.

