Киевлянин обманул предпринимателей на 600 тысяч гривен под видом помощи ВСУ: мошенник задержан

$41.430.02
48.080.12
ukenru
Эксклюзив
10:06 • 2812 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
09:48 • 9772 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
09:00 • 9450 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Эксклюзив
08:39 • 16802 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
06:18 • 35749 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
06:01 • 27638 просмотра
Трамп в среду переговорит с Зеленским и лидерами Европы перед саммитом с путиным - Reuters
12 августа, 17:43 • 55630 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
12 августа, 15:14 • 81262 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
12 августа, 14:45 • 51635 просмотра
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
12 августа, 13:48 • 92440 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2м/с
48%
756мм
Популярные новости
Заместитель командира воинской части организовал "дистанционную службу" и забирал выплаты подчиненныхPhoto13 августа, 02:17 • 33986 просмотра
Последствия потери Украиной контроля над Донецкой областью для фронта - прогноз ISWPhoto13 августа, 02:50 • 30953 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на Ибице05:47 • 29072 просмотра
Автомобиль Тони Старка из «Мстителей» впервые появится на публикеPhotoVideo06:39 • 7764 просмотра
На Покровском направлении сорвали штурм россиян - НацгвардияVideo07:26 • 21146 просмотра
публикации
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Эксклюзив
09:48 • 9774 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Эксклюзив
08:39 • 16803 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo06:18 • 35750 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты12 августа, 17:43 • 55631 просмотра
Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах12 августа, 16:50 • 33859 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Василий Малюк
Ян Липавский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Одесса
Варшава
Реклама
УНН Lite
Автомобиль Тони Старка из «Мстителей» впервые появится на публикеPhotoVideo06:39 • 8216 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на Ибице05:47 • 29450 просмотра
Премьера «Шрека 5» официально отложена: новая дата выхода в кинотеатрах уже установленаVideo12 августа, 18:19 • 19335 просмотра
Легенда снова в строю: гитара Эдди Ван Халена впервые за 40 лет уйдет с молотка12 августа, 15:52 • 26961 просмотра
"Времени больше нет": Мадонна призвала Папу Льва XIV посетить Газу12 августа, 06:40 • 119523 просмотра
Актуальное
Хранитель
Ракетный комплекс "Панцирь"
Кх-59
The Economist
Северный поток — 2

Киевлянин обманул предпринимателей на 600 тысяч гривен под видом помощи ВСУ: мошенник задержан

Киев • УНН

 • 384 просмотра

В Киеве задержан мужчина, который создавал фейковые ТГ-каналы руководителей ОВА и собирал деньги на ВСУ. Он обманул предпринимателей на не менее 600 тыс. гривен.

Киевлянин обманул предпринимателей на 600 тысяч гривен под видом помощи ВСУ: мошенник задержан

Киевлянин создавал мошеннические ТГ-каналы "руководителей ОВА", где указывал реквизиты счетов для перечисления денег. Фигуранту успели прислать не менее 600 тыс. гривен, хотя предварительно должностные лица предупреждали - не реагировать на неофициальные и мошеннические просьбы.

Передает УНН со ссылкой на канал органов Киевской городской прокуратуры.

Детали

В столице Украины сообщено о подозрении в мошенничестве мужчине, который создавал фейковые ТГ-каналы руководителей ОВА и обманул предпринимателей по меньшей мере на 600 тыс. гривен "благотворительной помощи".

От имени руководителей нескольких ОВА подозреваемый просил делать благотворительные взносы на нужды определенных подразделений ВСУ. В письмах указывались реквизиты счетов, куда именно нужно перечислять деньги. Таким образом мужчине перечислили не менее 600 тыс. гривен.

- передает ведомство. 

Важный факт: должностные лица, от имени которых рассылались подобные письма, публично заявляли о мошенничестве и просили не реагировать на такие просьбы.

Действия подозреваемого в мошенничестве квалифицированы по ч. 4 ст. 190 УК Украины, а именно как мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники.

  Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы, досудебное расследование продолжается.

В Украине распространяется фейковая рассылка от имени "Укрпочты": мошенники выманивают данные через SMS06.08.25, 12:52 • 2728 просмотров

Игорь Тележников

КиевКриминал и ЧП
Вооруженные силы Украины
Киев