Киевлянин обманул предпринимателей на 600 тысяч гривен под видом помощи ВСУ: мошенник задержан

Киевлянин создавал мошеннические ТГ-каналы "руководителей ОВА", где указывал реквизиты счетов для перечисления денег. Фигуранту успели прислать не менее 600 тыс. гривен, хотя предварительно должностные лица предупреждали - не реагировать на неофициальные и мошеннические просьбы.

Передает УНН со ссылкой на канал органов Киевской городской прокуратуры.

Детали

В столице Украины сообщено о подозрении в мошенничестве мужчине, который создавал фейковые ТГ-каналы руководителей ОВА и обманул предпринимателей по меньшей мере на 600 тыс. гривен "благотворительной помощи".

От имени руководителей нескольких ОВА подозреваемый просил делать благотворительные взносы на нужды определенных подразделений ВСУ. В письмах указывались реквизиты счетов, куда именно нужно перечислять деньги. Таким образом мужчине перечислили не менее 600 тыс. гривен. - передает ведомство.

Важный факт: должностные лица, от имени которых рассылались подобные письма, публично заявляли о мошенничестве и просили не реагировать на такие просьбы.

Действия подозреваемого в мошенничестве квалифицированы по ч. 4 ст. 190 УК Украины, а именно как мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники.

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы, досудебное расследование продолжается.

В Украине распространяется фейковая рассылка от имени "Укрпочты": мошенники выманивают данные через SMS