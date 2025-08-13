Киевлянин обманул предпринимателей на 600 тысяч гривен под видом помощи ВСУ: мошенник задержан
Киев • УНН
В Киеве задержан мужчина, который создавал фейковые ТГ-каналы руководителей ОВА и собирал деньги на ВСУ. Он обманул предпринимателей на не менее 600 тыс. гривен.
Киевлянин создавал мошеннические ТГ-каналы "руководителей ОВА", где указывал реквизиты счетов для перечисления денег. Фигуранту успели прислать не менее 600 тыс. гривен, хотя предварительно должностные лица предупреждали - не реагировать на неофициальные и мошеннические просьбы.
Передает УНН со ссылкой на канал органов Киевской городской прокуратуры.
Детали
В столице Украины сообщено о подозрении в мошенничестве мужчине, который создавал фейковые ТГ-каналы руководителей ОВА и обманул предпринимателей по меньшей мере на 600 тыс. гривен "благотворительной помощи".
От имени руководителей нескольких ОВА подозреваемый просил делать благотворительные взносы на нужды определенных подразделений ВСУ. В письмах указывались реквизиты счетов, куда именно нужно перечислять деньги. Таким образом мужчине перечислили не менее 600 тыс. гривен.
Важный факт: должностные лица, от имени которых рассылались подобные письма, публично заявляли о мошенничестве и просили не реагировать на такие просьбы.
Действия подозреваемого в мошенничестве квалифицированы по ч. 4 ст. 190 УК Украины, а именно как мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники.
Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы, досудебное расследование продолжается.
В Украине распространяется фейковая рассылка от имени "Укрпочты": мошенники выманивают данные через SMS06.08.25, 12:52 • 2728 просмотров