Киберполиция разоблачила мошенническую группу, выманивавшую деньги "на помощь ВСУ" от имени ОВА

Киберполиция прекратила деятельность группировки, которая рассылала предприятиям фейковые сообщения и имейлы от имени руководителей областных администраций, выманивая деньги под видом донатов для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины, пишет УНН.

Детали

Злоумышленники создали поддельные документы и фейковые аккаунты в мессенджерах, чтобы убедить получателей в правомерности сообщений. Для зачисления средств они использовали банковские карты и счета, оформленные на подставных лиц.

Во время обыска у одного из фигурантов в Киеве полицейские изъяли мобильные телефоны, банковские и сим-карты, использовавшиеся в преступной деятельности. Следователи сообщили мужчине о подозрении в мошенничестве, ему грозит до 8 лет лишения свободы. По решению суда он находится под домашним арестом.

Киберполиция устанавливает других участников группировки и сумму нанесенного ущерба. Начальник Одесской ОВА Олег Кипер отметил, что еще в начале года предупреждал о мошенниках, которые прикрывались его именем, и призывал граждан не переводить средства на подозрительные счета.

Сегодня могу сообщить: киберполиция задержала одного из участников этой преступной группировки. Для большей убедительности они создали поддельные документы и фейковый телеграм-аккаунт - заявил Кипер.

Он поблагодарил оперативников, следователей и прокуроров за профессиональную работу.

Напомним

Киевлянин создавал мошеннические ТГ-каналы "руководителей ОВА", где указывал реквизиты счетов для перечисления денег. Фигуранту успели прислать не менее 600 тыс. гривен, хотя предварительно должностные лица предупреждали - не реагировать на неофициальные и мошеннические просьбы.