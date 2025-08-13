$41.430.02
Эксклюзив
10:06 • 7936 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
09:48 • 17538 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
09:00 • 13726 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Эксклюзив
08:39 • 23884 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
06:18 • 40922 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
06:01 • 29606 просмотра
Трамп в среду переговорит с Зеленским и лидерами Европы перед саммитом с путиным - Reuters
12 августа, 17:43 • 59171 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
12 августа, 15:14 • 82193 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
12 августа, 14:45 • 52114 просмотра
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
12 августа, 13:48 • 94292 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
Киберполиция разоблачила мошенническую группу, выманивавшую деньги "на помощь ВСУ" от имени ОВА

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Преступники выманивали деньги у предприятий под видом донатов для ВСУ, используя фейковые сообщения от имени руководителей ОВА. Задержан один из фигурантов, ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Киберполиция разоблачила мошенническую группу, выманивавшую деньги "на помощь ВСУ" от имени ОВА

Киберполиция прекратила деятельность группировки, которая рассылала предприятиям фейковые сообщения и имейлы от имени руководителей областных администраций, выманивая деньги под видом донатов для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины, пишет УНН.

Детали

Злоумышленники создали поддельные документы и фейковые аккаунты в мессенджерах, чтобы убедить получателей в правомерности сообщений. Для зачисления средств они использовали банковские карты и счета, оформленные на подставных лиц.

Во время обыска у одного из фигурантов в Киеве полицейские изъяли мобильные телефоны, банковские и сим-карты, использовавшиеся в преступной деятельности. Следователи сообщили мужчине о подозрении в мошенничестве, ему грозит до 8 лет лишения свободы. По решению суда он находится под домашним арестом.

Киберполиция устанавливает других участников группировки и сумму нанесенного ущерба. Начальник Одесской ОВА Олег Кипер отметил, что еще в начале года предупреждал о мошенниках, которые прикрывались его именем, и призывал граждан не переводить средства на подозрительные счета.

Сегодня могу сообщить: киберполиция задержала одного из участников этой преступной группировки. Для большей убедительности они создали поддельные документы и фейковый телеграм-аккаунт

- заявил Кипер.

Он поблагодарил оперативников, следователей и прокуроров за профессиональную работу.

Напомним

Киевлянин создавал мошеннические ТГ-каналы "руководителей ОВА", где указывал реквизиты счетов для перечисления денег. Фигуранту успели прислать не менее 600 тыс. гривен, хотя предварительно должностные лица предупреждали - не реагировать на неофициальные и мошеннические просьбы.

Степан Гафтко

