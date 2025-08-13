Похитили фермера и требовали $70 тысяч: на Днепропетровщине задержали действующего и бывшего военных

$41.430.02
13:12 • 11015 просмотра
Трамп проводит переговоры с Зеленским и европейскими лидерами перед встречей с путиным - СМИ
Эксклюзив
12:02 • 16483 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
10:06 • 24818 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
09:48 • 47566 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
09:00 • 28649 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Эксклюзив
08:39 • 48545 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
13 августа, 06:18 • 58308 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
13 августа, 06:01 • 33791 просмотра
Трамп в среду переговорит с Зеленским и лидерами Европы перед саммитом с путиным - Reuters
12 августа, 17:43 • 72835 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
12 августа, 15:14 • 84065 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Главная
политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
спорт
Культура
Лайфхак
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
09:48 • 47520 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
08:39 • 48519 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo13 августа, 06:18 • 58294 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты12 августа, 17:43 • 72821 просмотра
Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах12 августа, 16:50 • 47728 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака12:40 • 9094 просмотра
Автомобиль Тони Старка из «Мстителей» впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 33308 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на ИбицеVideo13 августа, 05:47 • 53921 просмотра
Премьера «Шрека 5» официально отложена: новая дата выхода в кинотеатрах уже установленаVideo12 августа, 18:19 • 26392 просмотра
Легенда снова в строю: гитара Эдди Ван Халена впервые за 40 лет уйдет с молотка12 августа, 15:52 • 33819 просмотра
Похитили фермера и требовали $70 тысяч: на Днепропетровщине задержали действующего и бывшего военных

Киев • УНН

 • 936 просмотра

На Днепропетровщине задержали действующего и бывшего военных. Их подозревают в похищении фермера, избиении и вымогательстве $70 тысяч за его освобождение.

Похитили фермера и требовали $70 тысяч: на Днепропетровщине задержали действующего и бывшего военных

В Днепропетровской области правоохранители задержали командира роты и экс-военного, которых подозревают в похищении местного фермера, избиении и вымогательстве 70 тысяч долларов за его освобождение.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора, пишет УНН.

Детали

Днепровская специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона совместно с полицией разоблачила группу лиц, подозреваемых в серии тяжких преступлений – незаконном лишении свободы, вымогательстве и незаконном завладении транспортным средством.

По данным следствия, в июле 2025 года в пгт Губиниха командир роты одной из воинских частей и бывший военнослужащий напали на местного фермера. Используя физическое насилие, они заковали его в наручники и вывезли на его же автомобиле в соседнюю область. Там злоумышленники требовали от потерпевшего 70 тысяч долларов США за свободу.

Получив деньги, нападавшие приобрели автомобиль и потратили часть средств. Во время обысков правоохранители изъяли мобильные телефоны, стартовые пакеты, одежду, часть наличных и машину, купленную на деньги жертвы.

Обоих мужчин задержали согласно ст. 208 и 615 УПК Украины. Им уже сообщили о подозрении и подали ходатайство о содержании под стражей.

Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Днепровской спецпрокуратуры в сфере обороны, следователи проверяют причастность задержанных к другим подобным преступлениям.

Киберполиция разоблачила мошенническую группу, выманивавшую деньги "на помощь ВСУ" от имени ОВА13.08.25, 14:20 • 2824 просмотра

Степан Гафтко

Криминал и ЧП
Генеральный прокурор Украины
Днепропетровская область