Похитили фермера и требовали $70 тысяч: на Днепропетровщине задержали действующего и бывшего военных

В Днепропетровской области правоохранители задержали командира роты и экс-военного, которых подозревают в похищении местного фермера, избиении и вымогательстве 70 тысяч долларов за его освобождение.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора, пишет УНН.

Детали

Днепровская специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона совместно с полицией разоблачила группу лиц, подозреваемых в серии тяжких преступлений – незаконном лишении свободы, вымогательстве и незаконном завладении транспортным средством.

По данным следствия, в июле 2025 года в пгт Губиниха командир роты одной из воинских частей и бывший военнослужащий напали на местного фермера. Используя физическое насилие, они заковали его в наручники и вывезли на его же автомобиле в соседнюю область. Там злоумышленники требовали от потерпевшего 70 тысяч долларов США за свободу.

Получив деньги, нападавшие приобрели автомобиль и потратили часть средств. Во время обысков правоохранители изъяли мобильные телефоны, стартовые пакеты, одежду, часть наличных и машину, купленную на деньги жертвы.

Обоих мужчин задержали согласно ст. 208 и 615 УПК Украины. Им уже сообщили о подозрении и подали ходатайство о содержании под стражей.

Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Днепровской спецпрокуратуры в сфере обороны, следователи проверяют причастность задержанных к другим подобным преступлениям.

