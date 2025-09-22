Побиття дівчини у Львові потрапило на відео: поліція встановила нападниць

$41.250.00
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязнення
11:53 • 11750 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплат
11:25 • 19462 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
09:32 • 35684 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
22 вересня, 07:19 • 37902 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 23881 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відео
22 вересня, 05:30 • 39477 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 23092 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
21 вересня, 12:26 • 33719 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39 • 47775 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
Внаслідок масованої атаки на Запоріжжя зруйновано приватний будинок: під завалами можуть бути люди Video22 вересня, 04:41 • 18097 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 30406 перегляди
Нічна атака дронів рф на Київщину зачепила п'ять районів: пошкоджено вежу зв'язкуPhoto10:21 • 14129 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto11:26 • 18393 перегляди
Польща збиватиме об'єкти, які явно порушують повітряний простір - Туск11:27 • 13254 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto11:26 • 18476 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
11:25 • 19460 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України09:32 • 35681 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 07:19 • 37898 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки22 вересня, 05:30 • 39475 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto11:26 • 18476 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США10:56 • 8584 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 30463 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 83606 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 106377 перегляди
Побиття дівчини у Львові потрапило на відео: поліція встановила нападниць

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Поліція Львова встановила особи двох 17-річних дівчат, які побили 18-річну на вулиці Лінкольна 21 вересня. Відкрито кримінальне провадження за фактом умисного легкого тілесного ушкодження.

Побиття дівчини у Львові потрапило на відео: поліція встановила нападниць

У Львові група нападниць побила 18-річну дівчину. Поліція встановила особу потерпілої та двох 17-річних львів’янок, які завдавали їй ударів. Розпочато кримінальне провадження, пише УНН із посиланням на ГУНП України у Львівській області.

Деталі

Інцидент стався 21 вересня на вулиці Лінкольна у Львові. Відео із побиттям дівчини почало ширитися соцмережами. Поліція встановила причетних.

Сьогодні, 22 вересня, під час моніторингу соціальних мереж працівники поліції виявили відео, на якому двоє дівчат завдають удари руками й ногами третій. Четверта учасниця знімала конфлікт на відео. Дізнавачі та інспектори встановили особу потерпілої, 18-річної львів’янки, та двох осіб, які завдавали їй тілесних ушкоджень, також мешканок Львова віком 17 років. Усі навчаються в різних освітніх закладах міста

- йдеться у дописі.

Увага, відео 18+!!!

Як вказано, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження) та встановлюють обставини та інших учасників інциденту. Досудове розслідування триває.

На Львівщині пролунав вибух: що відомо22.09.25, 00:57 • 14430 переглядiв

Альона Уткіна

СуспільствоКримінал та НП
Національна поліція України
Львів