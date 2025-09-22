Побиття дівчини у Львові потрапило на відео: поліція встановила нападниць
Київ • УНН
Поліція Львова встановила особи двох 17-річних дівчат, які побили 18-річну на вулиці Лінкольна 21 вересня. Відкрито кримінальне провадження за фактом умисного легкого тілесного ушкодження.
Деталі
Інцидент стався 21 вересня на вулиці Лінкольна у Львові. Відео із побиттям дівчини почало ширитися соцмережами. Поліція встановила причетних.
Сьогодні, 22 вересня, під час моніторингу соціальних мереж працівники поліції виявили відео, на якому двоє дівчат завдають удари руками й ногами третій. Четверта учасниця знімала конфлікт на відео. Дізнавачі та інспектори встановили особу потерпілої, 18-річної львів’янки, та двох осіб, які завдавали їй тілесних ушкоджень, також мешканок Львова віком 17 років. Усі навчаються в різних освітніх закладах міста
Увага, відео 18+!!!
Як вказано, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження) та встановлюють обставини та інших учасників інциденту. Досудове розслідування триває.
