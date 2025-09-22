Избиение девушки во Львове попало на видео: полиция установила нападавших
Полиция Львова установила личности двух 17-летних девушек, избивших 18-летнюю на улице Линкольна 21 сентября. Открыто уголовное производство по факту умышленного легкого телесного повреждения.
Во Львове группа нападавших избила 18-летнюю девушку. Полиция установила личность потерпевшей и двух 17-летних львовянок, которые наносили ей удары. Начато уголовное производство, пишет УНН со ссылкой на ГУНП Украины во Львовской области.
Подробности
Инцидент произошел 21 сентября на улице Линкольна во Львове. Видео с избиением девушки начало распространяться в соцсетях. Полиция установила причастных.
Сегодня, 22 сентября, во время мониторинга социальных сетей сотрудники полиции обнаружили видео, на котором две девушки наносят удары руками и ногами третьей. Четвертая участница снимала конфликт на видео. Дознаватели и инспекторы установили личность потерпевшей, 18-летней львовянки, и двух лиц, которые наносили ей телесные повреждения, также жительниц Львова в возрасте 17 лет. Все учатся в разных образовательных учреждениях города
Внимание, видео 18+!!!
Как указано, правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение) и устанавливают обстоятельства и других участников инцидента. Досудебное расследование продолжается.
