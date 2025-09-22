$41.250.00
12:19 • 6564 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключению
11:53 • 11788 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплат
Эксклюзив
11:25 • 19516 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
09:32 • 35745 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 37963 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49 • 23902 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видео
22 сентября, 05:30 • 39519 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
21 сентября, 20:36 • 23107 просмотра
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
Эксклюзив
21 сентября, 12:26 • 33734 просмотра
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
21 сентября, 07:39 • 47778 просмотра
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
Избиение девушки во Львове попало на видео: полиция установила нападавших

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Полиция Львова установила личности двух 17-летних девушек, избивших 18-летнюю на улице Линкольна 21 сентября. Открыто уголовное производство по факту умышленного легкого телесного повреждения.

Избиение девушки во Львове попало на видео: полиция установила нападавших

Во Львове группа нападавших избила 18-летнюю девушку. Полиция установила личность потерпевшей и двух 17-летних львовянок, которые наносили ей удары. Начато уголовное производство, пишет УНН со ссылкой на ГУНП Украины во Львовской области.

Подробности

Инцидент произошел 21 сентября на улице Линкольна во Львове. Видео с избиением девушки начало распространяться в соцсетях. Полиция установила причастных.

Сегодня, 22 сентября, во время мониторинга социальных сетей сотрудники полиции обнаружили видео, на котором две девушки наносят удары руками и ногами третьей. Четвертая участница снимала конфликт на видео. Дознаватели и инспекторы установили личность потерпевшей, 18-летней львовянки, и двух лиц, которые наносили ей телесные повреждения, также жительниц Львова в возрасте 17 лет. Все учатся в разных образовательных учреждениях города

- говорится в сообщении.

Внимание, видео 18+!!!

Как указано, правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение) и устанавливают обстоятельства и других участников инцидента. Досудебное расследование продолжается.

На Львовщине прогремел взрыв: что известно22.09.25, 00:57 • 14430 просмотров

Алена Уткина

ОбществоКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Львов