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У Латвії збирають підписи за заборону платформи "X" (колишній Twitter)

Київ • УНН

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У Латвії розпочато збір підписів за обмеження або заборону діяльності платформи "X". Ініціатор закликає оцінити відповідність платформи інтересам Латвії та стати прикладом для ЄС у боротьбі з дезінформацією.

У Латвії збирають підписи за заборону платформи "X" (колишній Twitter)

У Латвії стартував збір підписів за заборону платформи "X" (колишній Twitter). Про це повідомляє Delfi, передає УНН.

Деталі

На порталі "Mana balss" розпочато збір підписів за обмеження або заборону діяльності платформи "X". Автор ініціативи Гвідо Оскар Грава звертає увагу на зростаючу кількість дезінформації, що поширюється на цій платформі.

Грава закликає латвійців та органи влади оцінити, чи відповідає "X" інтересам Латвії як соціальної мережі.  

Він вважає, що країна має стати прикладом для інших держав ЄС у запровадженні обмежень, щоб забезпечити якісніше цифрове середовище, де інформація перевіряється людьми.

У Твіттері вводиться монетизація контенту – Ілон Маск13.04.23, 21:38 • 979248 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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