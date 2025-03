У Твіттері вводиться монетизація контенту – Ілон Маск

Цитата

"Подайте заявку, щоб запропонувати своїм підписникам передплату на будь-який матеріал, від докладного тексту до багатогодинного відео! Просто натисніть "Монетизація" в налаштуваннях", - написав Ілон Маск.

Деталі

Ілон Маск наголосив, що метою його компанії є максимізувати процвітання авторів публікацій.

"Протягом наступних 12 місяців Twitter не утримуватиме гроші. Ви отримаєте ті ж гроші, що й ми, тобто 70% для підписок на iOS та Android (вони стягують 30%) та близько 92% в Інтернеті (може бути краще залежно від платіжного процесора). Після першого року комісія для iOS та Android знижується до 15%, і ми додамо до неї невелику суму залежно від обсягу", - додав Маск.

Нагадаємо

Ілон Маск відмовився видаляти твіт медведєва щодо України.

— Elon Musk (@elonmusk) April 13, 2023