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У Твіттері вводиться монетизація контенту – Ілон Маск

У Твіттері вводиться монетизація контенту – Ілон Маск

Київ • УНН

 • 979248 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. У соціальній мережі Twitter вводиться монетизація контенту. Про це заявив власник соцмережі, американський мільярдер Ілон Маск на своїй сторінці, передає УНН.

Цитата

"Подайте заявку, щоб запропонувати своїм підписникам передплату на будь-який матеріал, від докладного тексту до багатогодинного відео! Просто натисніть "Монетизація" в налаштуваннях", - написав Ілон Маск.

Деталі

Ілон Маск наголосив, що метою його компанії є максимізувати процвітання авторів публікацій.

"Протягом наступних 12 місяців Twitter не утримуватиме гроші. Ви отримаєте ті ж гроші, що й ми, тобто 70% для підписок на iOS та Android (вони стягують 30%) та близько 92% в Інтернеті (може бути краще залежно від платіжного процесора). Після першого року комісія для iOS та Android знижується до 15%, і ми додамо до неї невелику суму залежно від обсягу", - додав Маск.

Нагадаємо

Ілон Маск відмовився видаляти твіт медведєва щодо України.

For the next 12 months, Twitter will keep none of the money.

You will receive whatever money we receive, so that’s 70% for subscriptions on iOS & Android (they charge 30%) and ~92% on web (could be better, depending on payment processor).

After first year, iOS & Android fees…

— Elon Musk (@elonmusk) April 13, 2023

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