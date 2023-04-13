В Твиттере вводится монетизация контента - Илон Маск

Цитата

"Подайте заявку, чтобы предложить своим подписчикам подписку на любой материал, от подробного текста до многочасового видео! Просто нажмите "Монетизация" в настройках", - написал Илон Маск.

Детали

Илон Маск подчеркнул, что целью его компании является максимизировать процветание авторов публикаций.

"В течение следующих 12 месяцев Twitter не будет удерживать деньги. Вы получите те же деньги, что и мы, то есть 70% для подписок на iOS и Android (они взимают 30%) и около 92% в Интернете (может быть лучше в зависимости от платежного процессора). После первого года комиссия для iOS и Android снижается до 15%, и мы добавим к ней небольшую сумму в зависимости от объема", - добавил Маск.

Напомним

Илон Маск отказался удалять твит медведева относительно Украины.

В течение следующих 12 месяцев Twitter не будет оставлять себе никаких денег.





Вы будете получать все деньги, которые мы получим, так что’это {70% за подписки на iOS & Android (они берут 30%) и ~92% на веб (может быть лучше, в зависимости от платежного процессора).



После первого года, сборы на iOS & Плата за Android…