"Нехай люди самі вирішують": Маск відмовився видаляти твіт медведєва щодо України

Цитата

"Мені сказали, що (президент рф володимир - ред.) путін назвав мене воєнним злочинцем за допомогу Україні, тому він мені не найкращий друг. Всі новини є певною мірою пропагандою. Нехай люди самі вирішують", - написав Маск у відповідь на звинувачення користувачів в тому, що він "не виконує санкції" проти рф та дозволяє російським лідерам "повертатися на платформу".

I’m told Putin called me a war criminal for helping Ukraine, so he’s not exactly my best friend.



All news is to some degree propaganda. Let people decide for themselves.

— Elon Musk (@elonmusk) April 9, 2023

Нагадаємо

Видання The Telegraph повідомило, що соціальна мережа Twitter зняла обмеження на облікові записи, пов’язані з кремлем, після того, як його придбав американський мільярдер Ілон Маск.