"Нехай люди самі вирішують": Маск відмовився видаляти твіт медведєва щодо України
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Американський мільярдер, власник соціальної мережі Twitter Ілон Маск відреагував на критику користувачів щодо публікації заступника голови ради безпеки рф дмитра медведєва про те, що "Україна зникне, бо вона нікому не потрібна". Він написав, що люди повинні "самі вирішувати", які новини читати, передає УНН.
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"Мені сказали, що (президент рф володимир - ред.) путін назвав мене воєнним злочинцем за допомогу Україні, тому він мені не найкращий друг. Всі новини є певною мірою пропагандою. Нехай люди самі вирішують", - написав Маск у відповідь на звинувачення користувачів в тому, що він "не виконує санкції" проти рф та дозволяє російським лідерам "повертатися на платформу".
I’m told Putin called me a war criminal for helping Ukraine, so he’s not exactly my best friend.
All news is to some degree propaganda. Let people decide for themselves.
Нагадаємо
Видання The Telegraph повідомило, що соціальна мережа Twitter зняла обмеження на облікові записи, пов’язані з кремлем, після того, як його придбав американський мільярдер Ілон Маск.