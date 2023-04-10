"Пусть люди сами решают": Маск отказался удалять твит медведева по Украине

Цитата

"Мне сказали, что (президент рф владимир, - ред.) путин назвал меня военным преступником за помощь Украине, поэтому он мне не лучший друг. Все новости являются в определенной степени пропагандой. Пусть люди сами решают", - написал Маск в ответ на обвинения пользователей в том, что он "не выполняет санкции" против рф и позволяет российским лидерам "возвращаться на платформу".

I’m told Putin called me a war criminal for helping Ukraine, so he’s not exactly my best friend.



All news is to some degree propaganda. Let people decide for themselves.

Напомним

Издание The Telegraph сообщило, что социальная сеть Twitter сняла ограничения на учетные записи, связанные с кремлем, после того, как его приобрел американский миллиардер Илон Маск.