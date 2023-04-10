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"Пусть люди сами решают": Маск отказался удалять твит медведева по Украине

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КИЕВ. 10 апреля. УНН. Американский миллиардер, владелец социальной сети Twitter Илон Маск отреагировал на критику пользователей относительно публикации заместителя председателя совета безопасности рф дмитрия медведева о том, что "Украина исчезнет, потому что она никому не нужна". Он написал, что люди должны "сами решать", какие новости читать, передает УНН

Цитата

"Мне сказали, что (президент рф владимир, - ред.) путин назвал меня военным преступником за помощь Украине, поэтому он мне не лучший друг. Все новости являются в определенной степени пропагандой. Пусть люди сами решают", - написал Маск в ответ на обвинения пользователей в том, что он "не выполняет санкции" против рф и позволяет российским лидерам "возвращаться на платформу".

I’m told Putin called me a war criminal for helping Ukraine, so he’s not exactly my best friend.

All news is to some degree propaganda. Let people decide for themselves.

— Elon Musk (@elonmusk) April 9, 2023

Напомним

Издание The Telegraph сообщило, что социальная сеть Twitter сняла ограничения на учетные записи, связанные с кремлем, после того, как его приобрел американский миллиардер Илон Маск.

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