"Пусть люди сами решают": Маск отказался удалять твит медведева по Украине

Цитата

"Мне сказали, что (президент рф владимир, - ред.) путин назвал меня военным преступником за помощь Украине, поэтому он мне не лучший друг. Все новости являются в определенной степени пропагандой. Пусть люди сами решают", - написал Маск в ответ на обвинения пользователей в том, что он "не выполняет санкции" против рф и позволяет российским лидерам "возвращаться на платформу".

I’m told Putin called me a war criminal for helping Ukraine, so he’s not exactly my best friend.



All news is to some degree propaganda. Let people decide for themselves.

— Elon Musk (@elonmusk) April 9, 2023

Напомним

Издание The Telegraph сообщило, что социальная сеть Twitter сняла ограничения на учетные записи, связанные с кремлем, после того, как его приобрел американский миллиардер Илон Маск.