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Монатик случайно раскрыл пол третьего ребенка

Монатик случайно раскрыл пол третьего ребенка

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Во время интервью Дмитрий Монатик невзначай раскрыл, что ждет мальчика. Певец рассказал о реакции старших сыновей на новость о будущем братике и подтвердил, что роды состоятся в Киеве.

Украинский певец Дмитрий Монатик во время комментария изданию «Утро в большом» городе», случайно оговорился и раскрыл пол своего третьего малыша, передает УНН.

На вопрос журналистки, как его дети отреагировали на новость о предстоящем пополнении, Монатик сказал:

«Старший сын Даня такой: Да? Серьезно? Будет братик...Будет еще ребенок один у нас.. Окей, ладно».

Он также рассказал и о реакции младшего сына Платона:

«А Платон немного сначала расстроился, потому что он очень хотел быть младшим, но минут через 10 он все это обдумал и говорит: Мам, покажи УЗИ!».

Певец отметил, что они давно хотели пополнения и активно над этим работали.

Артист добавил, что жена будет рожать в Киеве. 

Напомним 

Бразильская супермодель Жизель Бюндхен ожидает третьего ребенка, который станет первым в паре с бойфрендом Хоакимом Валенте.

Джамала объявила о третьей беременности в день финала Национального отбора на Евровидение 20243 февр. 2024, 16:50 • 31169 просмотров

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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