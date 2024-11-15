Монатик случайно раскрыл пол третьего ребенка
Киев • УНН
Во время интервью Дмитрий Монатик невзначай раскрыл, что ждет мальчика. Певец рассказал о реакции старших сыновей на новость о будущем братике и подтвердил, что роды состоятся в Киеве.
Украинский певец Дмитрий Монатик во время комментария изданию «Утро в большом» городе», случайно оговорился и раскрыл пол своего третьего малыша, передает УНН.
На вопрос журналистки, как его дети отреагировали на новость о предстоящем пополнении, Монатик сказал:
«Старший сын Даня такой: Да? Серьезно? Будет братик...Будет еще ребенок один у нас.. Окей, ладно».
Он также рассказал и о реакции младшего сына Платона:
«А Платон немного сначала расстроился, потому что он очень хотел быть младшим, но минут через 10 он все это обдумал и говорит: Мам, покажи УЗИ!».
Певец отметил, что они давно хотели пополнения и активно над этим работали.
Артист добавил, что жена будет рожать в Киеве.
Напомним
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