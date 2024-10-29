Супермодель Жизель Бюндхен втретє вагітна
Київ • УНН
44-річна супермодель Жизель Бюндхен вагітна від свого 37-річного бойфренда Хоакіма Валенте. Модель планує народжувати вдома у своєму особняку в Маямі, як і попередніх дітей.
Бразильська супермодель Жизель Бюндхен очікує на третю дитину, яка стане першою в парі з бойфрендом Хоакімом Валенте, передає УНН з посиланням на PEOPLE.
Деталі
44-річна супермодель Жизель Бюндхен та її 37-річний бойфренд Хоакім Валенте очікують на свою першу спільну дитину, яка стане третьою для Бюндхен, повідомило джерело виданню PEOPLE.
З Валенте, який працює інструктором з джиу-джитсу, вона почала зустрічатись у червні 2023 року.
Жизель сподівається, що її третя дитина з'явиться на світ у своєму особняку в Маямі, адже раніше модель вже народжувала вдома дітей від першого шлюбу: 14-річного сина Бенджаміна та 11-річну доньку Вівіан, незважаючи на застереження лікарів у той час.
Вона пропагує екологічне та відповідальне материнство.
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