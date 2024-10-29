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Супермодель Жизель Бюндхен втретє вагітна

Київ • УНН

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44-річна супермодель Жизель Бюндхен вагітна від свого 37-річного бойфренда Хоакіма Валенте. Модель планує народжувати вдома у своєму особняку в Маямі, як і попередніх дітей.

Супермодель Жизель Бюндхен втретє вагітна

Бразильська супермодель Жизель Бюндхен очікує на третю дитину, яка стане першою в парі з бойфрендом Хоакімом Валенте, передає УНН з посиланням на PEOPLE.

Деталі

44-річна супермодель Жизель Бюндхен та її 37-річний бойфренд Хоакім Валенте очікують на свою першу спільну дитину, яка стане третьою для Бюндхен, повідомило джерело виданню PEOPLE.

З Валенте, який працює інструктором з джиу-джитсу, вона почала зустрічатись у червні 2023 року. 

Жизель сподівається, що її третя дитина з'явиться на світ у своєму особняку в Маямі, адже раніше модель вже народжувала вдома дітей від першого шлюбу: 14-річного сина Бенджаміна та 11-річну доньку Вівіан, незважаючи на застереження лікарів у той час.

Вона пропагує екологічне та відповідальне материнство.

Нагадаємо 

Лана Дель Рей, поп-зірка та авторка пісень, нещодавно вийшла заміж за гіда по болотах - не єдина серед знаменитостей, які обрали в життєві партнери людей, далеких від світу багатства та слави.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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