Супермодель Жизель Бюндхен в третий раз беременна
Киев • УНН
44-летняя супермодель Жизель Бюндхен беременна от своего 37-летнего бойфренда Хоакима Валенте. Модель планирует рожать дома в своем особняке в Майами, как и предыдущих детей.
Бразильская супермодель Жизель Бюндхен ожидает третьего ребенка, который станет первым в паре с бойфрендом Хоакимом Валенте, передает УНН со ссылкой на PEOPLE.
Детали
44-летняя супермодель Жизель Бюндхен и ее 37-летний бойфренд Хоаким Валенте ожидают своего первого совместного ребенка, который станет третьим для Бюндхен, сообщил источник изданию PEOPLE.
С Валенте, который работает инструктором по джиу-джитсу, она начала встречаться в июне 2023 года.
Жизель надеется, что ее третий ребенок появится на свет в своем особняке в Майами, ведь ранее модель уже рожала дома детей от первого брака: 14-летнего сына Бенджамина и 11-летнюю дочь Вивиан, несмотря на предостережения врачей в то время.
Она пропагандирует экологическое и ответственное материнство.
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