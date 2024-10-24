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Звичайні партнери зірок: Лана Дель Рей і не тільки

Київ • УНН

 • 123240 перегляди

Лана Дель Рей одружилася з гідом по болотах, приєднавшись до інших знаменитостей, які обрали партнерів поза світом слави. Доллі Партон, Тейлор Лотнер та інші зірки також мають подружжя зі звичайних професій.

Звичайні партнери зірок: Лана Дель Рей і не тільки

Лана Дель Рей, поп-зірка та авторка пісень, нещодавно вийшла заміж за гіда по болотах - не єдина серед знаменитостей, які обрали в життєві партнери людей, далеких від світу багатства та слави.

Пише УНН з посиланням на The New York Times.

Лана Дель Рей

Поп-діва Лана Дель Рей офіційно узаконила стосунки зі своїм бойфрендом, гідом по болотах Луїзіани Джеремі Данфре. 39-річна Дель Рей та 49-річний Данфре подали заяву на шлюб у п’ятницю до канцелярії суду округу Лафурш у місті Тібодо, штат Луїзіана, повідомляє Associated Press.  Церемонія відбулася 26 вересня, її провів пастор Джуда Сміт, відомий як духовний наставник Джастіна Бібера. Пара обмінялася обітницями в Дез-Аллеманді, штат Луїзіана, де Данфре працює капітаном на екскурсійних турах по болотах. 

За даними The A.P., чутки про їхнє весілля активно обговорювалися в соцмережах після того, як фотографії з церемонії заполонили Інтернет. Хоча не відомо точно, коли вони почали зустрічатися, фото 2019 року показують Дель Рей під час одного з морських турів Данфре.

Доллі Партон

Чоловік Доллі Партон, Карл Дін, який раніше працював підрядником з укладання асфальту, завжди залишався поза увагою громадськості, навіть після того, як Партон стала знаменитою. Вони одружилися в 1966 році в Джорджії, і на церемонії з членів сім’ї була присутня лише мати співачки. На момент весілля Партон було 18 років, а Діну - 21 рік.

Вони познайомилися двома роками раніше в пральні в Нешвіллі. Співачка згадує, що була вражена, як уважно Дін спілкувався з нею, дивлячись прямо в очі.  Вони залишаються одруженими вже майже 60 років.

Тейлор Лотнер

Тейлор Лотнер познайомився з Тейлор Доум, дипломованою медсестрою, під час вечора ігор, організованого його сестрою. Пара одружилася у 2022 році, ставши Тейлор і Тейлор Лотнер (їх також жартома називають "Тейлори").

Нині Тейлор Доум веде подкаст про психічне здоров’я під назвою "The Squeeze", в якому час від часу бере участь і Тейлор Лотнер.

Елізабет Тейлор

У 1991 році актриса Елізабет Тейлор вийшла заміж за будівельника Ларрі Фортенскі на ранчо Майкла Джексона "Неверленд" у Санта-Інес, штат Каліфорнія. На церемонії  зіркові гості спілкувалися серед жирафів, зебр і лам.  Тейлор познайомилася з Фортенським у 1988 році в клініці Бетті Форд, де обидва лікувалися від наркозалежності.

Їхній шлюб тривав п’ять років, після чого пара розлучилася. Це було третє розлучення для Фортенського і восьме для Тейлор, яка після цього пообіцяла більше не виходити заміж.

Метт Деймон

Метт Деймон познайомився зі своєю дружиною Лучіаною Баррозу в барі, що нагадує сцену з фільму "Розумниця Вілл Хантінг".  У 2003 році, під час зйомок комедії "Застряг на тобі" в Маямі, Деймон разом зі знімальною групою зайшов до бару на Саут-Біч, де Баррозу працювала барменом.

За його словами, він побачив її з іншого боку залу і захотів поговорити, але через натовп шанувальників вона заховалася за барною стійкою.  Тоді вона залучила Деймона до роботи, і він допомагав готувати напої, використовуючи навички, здобуті на попередніх роботах. Вони одружилися у 2005 році на приватній церемонії в Нью-Йорку.

Ванда Сайкс

Ванда Сайкс в інтерв’ю The Guardian у 2018 році згадала, як вперше побачила Алекс Недбальську на поромі до Файр-Айленду. Сайкс розповіла, що відчула сильний внутрішній поклик, ніби почула: "Ого, Вандо, це те, що тобі потрібно".  Наступного дня її подруга познайомила їх.

Недбальська, бізнесвумен із Франції, яка продавала гранітні стільниці, зустріла Сайкс, коли вона переробляла кухню. Вони одружилися у 2008 році, і незабаром після цього Сайкс публічно підтримала одностатеві шлюби на мітингу в Лас-Вегасі.

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Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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