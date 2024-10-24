Обычные партнеры звезд: Лана Дель Рей и не только

Лана Дель Рей, поп-звезда и автор песен, недавно вышла замуж за гида по болотам - не единственная среди знаменитостей, которые выбрали в жизненные партнеры людей, далеких от мира богатства и славы.

Пишет УНН со ссылкой на The New York Times.

Лана Дель Рей

Поп-дива Лана Дель Рей официально узаконила отношения со своим бойфрендом, гидом по болотам Луизианы Джереми Данфре. 39-летняя Дель Рей и 49-летний Данфре подали заявление на брак в пятницу в канцелярию суда округа Лафурш в городе Тибодо, штат Луизиана, сообщает Associated Press. Церемония состоялась 26 сентября, ее провел пастор Джуда Смит, известный как духовный наставник Джастина Бибера. Пара обменялась обетами в Дез-Аллеманде, штат Луизиана, где Данфре работает капитаном на экскурсионных турах по болотам.

По данным The A.P., слухи об их свадьбе активно обсуждались в соцсетях после того, как фотографии с церемонии заполонили Интернет. Хотя не известно точно, когда они начали встречаться, фото 2019 года показывают Дель Рей во время одного из морских туров Данфре.

Долли Партон

Муж Долли Партон, Карл Дин, который ранее работал подрядчиком по укладке асфальта, всегда оставался вне внимания общественности, даже после того, как Партон стала знаменитой. Они поженились в 1966 году в Джорджии, и на церемонии из членов семьи присутствовала лишь мать певицы. На момент свадьбы Партон было 18 лет, а Дину - 21 год.

Они познакомились двумя годами ранее в прачечной в Нэшвилле. Певица вспоминает, что была поражена, как внимательно Дин общался с ней, глядя прямо в глаза. Они остаются женатыми уже почти 60 лет.

Тейлор Лотнер

Тейлор Лотнер познакомился с Тейлор Доум, дипломированной медсестрой, во время вечера игр, организованного его сестрой. Пара поженилась в 2022 году, став Тейлор и Тейлор Лотнер (их также в шутку называют «Тейлоры»).

Сейчас Тейлор Доум ведет подкаст о психическом здоровье под названием «The Squeeze», в котором время от времени участвует и Тейлор Лотнер.

Элизабет Тейлор

В 1991 году актриса Элизабет Тейлор вышла замуж за строителя Ларри Фортенски на ранчо Майкла Джексона «Неверленд» в Санта-Инес, штат Калифорния. На церемонии звездные гости общались среди жирафов, зебр и лам. Тейлор познакомилась с Фортенски в 1988 году в клинике Бетти Форд, где оба лечились от наркозависимости.

Их брак продлился пять лет, после чего пара развелась. Не был третий развод для Фортецкого и восьмой для Тейлор, которая после этого пообещала больше не выходить замуж.

Мэтт Дэймон

Мэтт Дэймон познакомился со своей женой Лучианой Баррозу в баре, что напоминает сцену из фильма «Умница Уилл Хантинг». В 2003 году, во время съемок комедии «Застрял на тебе» в Майами, Дэймон вместе со съемочной группой зашел в бар на Саут-Бич, где Баррозу работала барменом.

По его словам, он увидел ее с другой стороны зала и захотел поговорить, но из-за толпы поклонников она спряталась за барной стойкой. Тогда она привлекла Дэймона к работе, и он помогал готовить напитки, используя навыки, полученные на предыдущих работах. Они поженились в 2005 году на частной церемонии в Нью-Йорке.

Ванда Сайкс

Ванда Сайкс в интервью The Guardian в 2018 году вспомнила, как впервые увидела Алекс Недбальскую на пароме до Файр-Айленда. Сайкс рассказала, что почувствовала сильный внутренний зов, будто услышала: «Ого, Ванда, это то, что тебе нужно». На следующий день ее подруга познакомила их.

Недбальская, бизнесвумен из Франции, которая продавала гранитные столешницы, встретила Сайкс, когда она переделывала кухню. Они поженились в 2008 году, и вскоре после этого Сайкс публично поддержала однополые браки на митинге в Лас-Вегасе.

Напомним

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