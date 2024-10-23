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Сара Джессіка Паркер сфотографована з книгою мемуарів Навального на зйомках серіалу

Київ • УНН

 • 19562 перегляди

Акторку Сару Джессіку Паркер помітили з книгою мемуарів Олексія Навального на зйомках серіалу. Мемуари опозиціонера, частково написані в колонії, цього тижня опубліковані американським видавництвом.

Сара Джессіка Паркер сфотографована з книгою мемуарів Навального на зйомках серіалу

Знамениту за роллю в "Сексі у великому місті" акторку Сару Джессіку Паркер сфотографували з книгою мемуарів російського опозиціонера Олексія Навального. Про це УНН пише з посиланням на Vogue.

Деталі

Паркер носила книгу Навального на зйомках третього сезону серіалу "І просто так..." - сиквела серіалу "Секс і місто". Цю книгу Навальний писав в останні роки життя, частина її, як заявляє видавець, написана в колонії.

Мемуари цього тижня опублікувало американське видавництво Knopf. Книга вийде 26 мовами, зокрема й російською. Примірник, який носила Паркер, був англійською версією книги.

Додамо

Як відомо, дочка російського опозиціонера Дар'я Навальна працює координатором у передвиборчому штабі Камали Гарріс у Пенсільванії. 23-річна випускниця Стенфорду займається зв'язками з громадськістю та мобілізацією виборців.

Нагадаємо

За офіційною версією російської влади, Навальний помер у віці 47 років у колонії у лютому цього року. В серпні слідчі офіційно підтвердили, що Навальний помер від "комбінованого захворювання" та "аритмії". Вдова політика спростовує офіційну версію та вважає, що його вбили, а докази намагаються приховати.

У вересні The Insider отримав доступ до секретних документів, пов'язаних зі смертю Навального. Серед них нібито виявили інформацію, що перед смертю в нього були симптоми отруєння.

США підтверджують: Навальний мав бути частиною обміну ув'язненими01.08.24, 22:17 • 33848 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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