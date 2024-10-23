Сара Джессика Паркер сфотографирована с книгой мемуаров Навального на съемках сериала
Киев • УНН
Актрису Сару Джессику Паркер заметили с книгой мемуаров Алексея Навального на съемках сериала. Мемуары оппозиционера, частично написанные в колонии, на этой неделе опубликованы американским издательством.
Знаменитую по роли в "Сексе в большом городе" актрису Сару Джессику Паркер сфотографировали с книгой мемуаров российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом УНН пишет со ссылкой на Vogue.
Детали
Паркер носила книгу Навального на съемках третьего сезона сериала "И просто так..." - сиквела сериала "Секс и город". Эту книгу Навальный писал в последние годы жизни, часть ее, как заявляет издатель, написана в колонии.
Мемуары на этой неделе опубликовало американское издательство Knopf. Книга выйдет на 26 языках, в том числе и на русском. Экземпляр, который носила Паркер, был английской версией книги.
Добавим
Как известно, дочь российского оппозиционера Дарья Навальная работает координатором в предвыборном штабе Камалы Харрис в Пенсильвании. 23-летняя выпускница Стэнфорда занимается связями с общественностью и мобилизацией избирателей.
Напомним
По официальной версии российских властей, Навальный умер в возрасте 47 лет в колонии в феврале этого года. В августе следователи официально подтвердили, что Навальный умер от "комбинированного заболевания" и "аритмии". Вдова политика опровергает официальную версию и считает, что его убили, а доказательства пытаются скрыть.
В сентябре The Insider получил доступ к секретным документам, связанным со смертью Навального. Среди них якобы обнаружили информацию, что перед смертью у него были симптомы отравления.
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