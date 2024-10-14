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Вибори у США: дочка Навального працює у штабі Камали Гарріс у штаті Пенсільванія

Київ • УНН

 • 12591 перегляди

Дар'я Навальна, дочка російського опозиціонера, працює координатором у передвиборчому штабі Камали Гарріс у Пенсільванії. 23-річна випускниця Стенфорду займається зв'язками з громадськістю та мобілізацією виборців.

Вибори у США: дочка Навального працює у штабі Камали Гарріс у штаті Пенсільванія

Дочка російського політика Олексія Навального Дар'я працює у передвиборчому штабі кандидата в президенти США від Демпартії, чинного віце-президента Камали Гарріс. На оновлену інформацію про місце роботи на сторінці Навальної LinkedIn звернуло увагу видання Wonderzine, передає УНН із посиланням на ВВС.

Позиція доньки Навального позначена як Field Organizer, яку можна перекласти як координатор роботи з волонтерами. Крім того, Навальна займається зв'язками з громадськістю, мобілізацією виборців та організацією роботи штабу. Місце її роботи – відділення штабу у штаті Пенсільванія.

23-річна Дар'я Навальна – випускниця-2024 американського Стенфордського університету, вона спеціалізувалася на психології та політології. У лютому 2024 року її батько Олексій Навальний загинув у російській колонії за Полярним колом. Соратники політика впевнені, що його було вбито.

Після звістки про смерть Олексія Навального президент США, член Демпартії Джо Байден зустрівся з його вдовою Юлією Навальною та Дар'єю.

"Спадщина мужності Олексія житиме у Юлі та Даші", — написав тоді Байден у соцмережі X.

Трамп відмовляється від нових дебатів з Гарріс, запропонованих Fox News10.10.24, 04:47 • 17954 перегляди

Гарріс вперше зустрілася з Юлією Навальною на конференції з безпеки в Мюнхені через кілька годин після того, як стало відомо про смерть її чоловіка. У квітні вона написала про Юлію статтю для спеціального номера журналу TIME, присвяченого ста найвпливовішим людям 2024 року.

А у серпні, після звільнення з російських в'язниць 16 політв'язнів у рамках обміну з кількома країнами Заходу, Камала Гарріс зателефонувала Юлії Навальній та заявила, що продовжить підтримувати всіх, хто бореться за демократію та свободу.

Пенсільванія, де, згідно з LinkedIn, працює Дар'я Навальна, — один із семи найважливіших для обох кандидатів у президенти США штатів, так званий "хиткий". Голоси виборців, згідно з соцопитуваннями, у них поки що майже порівну розділені між Харріс та її суперником від Республіканської партії Дональдом Трампом, але в Пенсільванії Гарріс поки що символічно випереджає Трампа.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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Пенсильванія
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