Выборы в США: дочь Навального работает в штабе Камалы Харрис в штате Пенсильвания

Дочь российского политика Алексея Навального Дарья работает в предвыборном штабе кандидата в президенты США от Демпартии, действующего вице-президента Камалы Харрис. На обновленную информацию о месте работы на странице Навальной LinkedIn обратило внимание издание Wonderzine, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Позиция дочери Навального обозначена как Field Organizer, которую можно перевести как координатор работы с волонтерами. Кроме того, Навальная занимается связями с общественностью, мобилизацией избирателей и организацией работы штаба. Место ее работы - отделение штаба в штате Пенсильвания.

23-летняя Дарья Навальная - выпускница-2024 американского Стэнфордского университета, она специализировалась на психологии и политологии. В феврале 2024 года ее отец Алексей Навальный погиб в российской колонии за Полярным кругом. Соратники политика уверены, что он был убит.

После известия о смерти Алексея Навального президент США, член Демпартии Джо Байден встретился с его вдовой Юлией Навальной и Дарьей.

«Наследие мужества Алексея будет жить в Юле и Даше», - написал тогда Байден в соцсети X.

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Харрис впервые встретилась с Юлией Навальной на конференции по безопасности в Мюнхене через несколько часов после того, как стало известно о смерти ее мужа. В апреле она написала о Юлии статью для специального номера журнала TIME, посвященного ста самым влиятельным людям 2024 года.

А в августе, после освобождения из российских тюрем 16 политзаключенных в рамках обмена с несколькими странами Запада, Камала Харрис позвонила Юлии Навальной и заявила, что продолжит поддерживать всех, кто борется за демократию и свободу.

Пенсильвания, где, согласно LinkedIn, работает Дарья Навальная, - один из семи важнейших для обоих кандидатов в президенты США штатов, так называемый «шаткий». Голоса избирателей, согласно соцопросам, в них пока почти поровну разделены между Харрис и ее соперником от Республиканской партии Дональдом Трампом, но в Пенсильвании Харрис пока символически опережает Трампа.