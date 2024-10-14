Выборы в США: дочь Навального работает в штабе Камалы Харрис в штате Пенсильвания

ukenru
Эксклюзив
НАПК начало проверку конфликта интересов у директора НАБУ Кривоноса
  •  23568 просмотра

НАПК начало проверку конфликта интересов у директора НАБУ Кривоноса

Эксклюзив
Стажировка учителей, совместные спортивные соревнования после войны - мэр Броваров об углублении сотрудничества с городом-побратимом Еной
  •  62143 просмотра

Стажировка учителей, совместные спортивные соревнования после войны - мэр Броваров об углублении сотрудничества с городом-побратимом Еной

Эксклюзив
Полнолуние внесет свои коррективы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17-20 октября
  •  102087 просмотра

Полнолуние внесет свои коррективы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17-20 октября

МИД Украины: Высказывания Джареда Лето о "русской энергии" являются оскорблением для защитников свободы
  •  111211 просмотра

МИД Украины: Высказывания Джареда Лето о "русской энергии" являются оскорблением для защитников свободы

Эксклюзив
Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу
12 октября 2024, 11:21  •  140100 просмотра

Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу

Эксклюзив
Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов
11 октября 2024, 13:16  •  169322 просмотра

Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов

Эксклюзив
Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ
11 октября 2024, 10:16  •  177925 просмотра

Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ

Эксклюзив
Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться
10 октября 2024, 16:55  •  193139 просмотра

Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться

Эксклюзив
"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства
10 октября 2024, 14:39  •  175875 просмотра

"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства

Эксклюзив
Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна
10 октября 2024, 13:44  •  150833 просмотра

Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Оккупанты нанесли 177 ударов по 9 населенным пунктам Запорожской области: без жертв

Оккупанты нанесли 177 ударов по 9 населенным пунктам Запорожской области: без жертв

  •  24603 просмотра
Израильские танки "вторглись" на базу миротворцев ООН в Ливане

Израильские танки "вторглись" на базу миротворцев ООН в Ливане

  •  15814 просмотра
Молчание ягнят или кейсы чиновников НБУ Александра Зимы и Павла Поляруша

Молчание ягнят или кейсы чиновников НБУ Александра Зимы и Павла Поляруша

  •  104990 просмотра
Глава АРМА Дума хвастается оценкой ТРЦ "Гулливер", но игнорирует закон

Глава АРМА Дума хвастается оценкой ТРЦ "Гулливер", но игнорирует закон

  •  100625 просмотра
Сбылась мечта Гетманцева о повышении налогов, но есть нюанс

Сбылась мечта Гетманцева о повышении налогов, но есть нюанс

  •  22766 просмотра
публикации
НАБУ на пути потери независимости из-за личных интересов - бывший первый заместитель директора бюро Гизо Углава

НАБУ на пути потери независимости из-за личных интересов - бывший первый заместитель директора бюро Гизо Углава

  •  1945 просмотра
Новые предприятия, гранты для бизнеса, инвестиции: как в громадах Киевской области поддерживают развитие экономики

Новые предприятия, гранты для бизнеса, инвестиции: как в громадах Киевской области поддерживают развитие экономики
Эксклюзив

  •  15206 просмотра
Сбылась мечта Гетманцева о повышении налогов, но есть нюанс

Сбылась мечта Гетманцева о повышении налогов, но есть нюанс

  •  22766 просмотра
Глава АРМА Дума хвастается оценкой ТРЦ "Гулливер", но игнорирует закон

Глава АРМА Дума хвастается оценкой ТРЦ "Гулливер", но игнорирует закон

  •  100625 просмотра
Молчание ягнят или кейсы чиновников НБУ Александра Зимы и Павла Поляруша

Молчание ягнят или кейсы чиновников НБУ Александра Зимы и Павла Поляруша

  •  104990 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
14 октября: День рождения Винни-Пуха, Всемирный день стандартизации

14 октября: День рождения Винни-Пуха, Всемирный день стандартизации

  •  111492 просмотра
CD Projekt RED анонсировала комикс The Little Witcher о Геральте, который воспитывает маленькую Цири

CD Projekt RED анонсировала комикс The Little Witcher о Геральте, который воспитывает маленькую Цири

  •  90702 просмотра
С помощью ДНК-анализа ученые выяснили истинное происхождение Христофора Колумба

С помощью ДНК-анализа ученые выяснили истинное происхождение Христофора Колумба

  •  99225 просмотра
13 октября: День без бюстгальтера, Международный день неудачников

13 октября: День без бюстгальтера, Международный день неудачников

13 октября 2024, 03:03  •  100183 просмотра
Международный день африканских пингвинов, Всемирный день экономиста, День Колумба. Что еще можно отметить 12 октября

Международный день африканских пингвинов, Всемирный день экономиста, День Колумба. Что еще можно отметить 12 октября

12 октября 2024, 03:11  •  107943 просмотра
Актуальное
Выборы в США: дочь Навального работает в штабе Камалы Харрис в штате Пенсильвания

Выборы в США: дочь Навального работает в штабе Камалы Харрис в штате Пенсильвания

Киев  •  УНН

14 октября 2024, 12:56  •  2215 просмотра

Read in English

Дарья Навальная, дочь российского оппозиционера, работает координатором в предвыборном штабе Камалы Харрис в Пенсильвании. 23-летняя выпускница Стэнфорда занимается связями с общественностью и мобилизацией избирателей.

Дочь российского политика Алексея Навального Дарья работает в предвыборном штабе кандидата в президенты США от Демпартии, действующего вице-президента Камалы Харрис. На обновленную информацию о месте работы на странице Навальной LinkedIn обратило внимание издание Wonderzine, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Позиция дочери Навального обозначена как Field Organizer, которую можно перевести как координатор работы с волонтерами. Кроме того, Навальная занимается связями с общественностью, мобилизацией избирателей и организацией работы штаба. Место ее работы - отделение штаба в штате Пенсильвания.

23-летняя Дарья Навальная - выпускница-2024 американского Стэнфордского университета, она специализировалась на психологии и политологии. В феврале 2024 года ее отец Алексей Навальный погиб в российской колонии за Полярным кругом. Соратники политика уверены, что он был убит.

После известия о смерти Алексея Навального президент США, член Демпартии Джо Байден встретился с его вдовой Юлией Навальной и Дарьей.

«Наследие мужества Алексея будет жить в Юле и Даше», - написал тогда Байден в соцсети X.

Трамп отказывается от новых дебатов с Харрис, предложенных Fox News10 октября 2024, 01:47 • 16654 просмотра

Харрис впервые встретилась с Юлией Навальной на конференции по безопасности в Мюнхене через несколько часов после того, как стало известно о смерти ее мужа. В апреле она написала о Юлии статью для специального номера журнала TIME, посвященного ста самым влиятельным людям 2024 года.

А в августе, после освобождения из российских тюрем 16 политзаключенных в рамках обмена с несколькими странами Запада, Камала Харрис позвонила Юлии Навальной и заявила, что продолжит поддерживать всех, кто борется за демократию и свободу.

Пенсильвания, где, согласно LinkedIn, работает Дарья Навальная, - один из семи важнейших для обоих кандидатов в президенты США штатов, так называемый «шаткий». Голоса избирателей, согласно соцопросам, в них пока почти поровну разделены между Харрис и ее соперником от Республиканской партии Дональдом Трампом, но в Пенсильвании Харрис пока символически опережает Трампа.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Новости Мира
kamala-kharrisКамала Харрис
pensilvaniyaПенсильвания
demokraticheskaya-partiya-soedinennie-shtatiДемократическая партия (Соединенные Штаты)
time-zhurnalВремя (журнал)
foks-niusФокс Ньюс
donald-trampДональд Трамп
dzho-baidenДжо Байден
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты