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«Это все дико выглядит» - детектив НАБУ Ярема о ключевом документе антикоррупционеров в деле против экс-министра Сольского

«Это все дико выглядит» - детектив НАБУ Ярема о ключевом документе антикоррупционеров в деле против экс-министра Сольского

Киев  •  УНН

 • 43067 просмотра

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Старший детектив НАБУ Виктор Ярема выразил сомнения относительно достоверности документа 1953 года в деле против экс-министра Сольского. Документ, на который опирается следствие, является лишь копией с рукописными правками и не имеет оригинала ни в одном госоргане.

Старший детектив Национального антикоррупционного бюро Украины Виктор Ярема скептически относится к «ключевому документу», на который его коллеги сослались в подозрении экс-министру агрополитики Николаю Сольскому. Об этом он заявил в подкасте «Коррупция vs НАБУ», пишет УНН.

Речь идет о государственном акте 1953 года на пожизненное пользование землей, выданный артели имени Сталина. Позже этот акт был перечеркнут шариковой ручкой и вместо «артели имени Сталина» записано «Искра».

Именно на этот документ детективы НАБУ и прокуроры САП ссылаются в суде как доказательство того, что государственное предприятие «Искра» имело право пожизненно пользоваться землей «артели Сталина», которую взамен приватизировали воины АТО.

Детектив Ярема во время подкаста рассказывал о самых распространенных схемах хищения земли. Одной из них, по его словам, является схема, когда предприятия НААН годами не оформляли должным образом документы на земли.

Собеседник детектива отметил, что это очень странная ситуация, ведь в некоторых кейсах, как, например, в деле Сольского, это документы еще «социалистической республики».

«Кейс, который вы упомянули - оно действительно дико выглядит, но по решению КСУ все эти древние документы, если они должным образом были выданы и не отменены, то они действительны», - заявил Ярема.

Однако, стоит отметить, что конкретно в деле НАБУ против Сольского детективы НАБУ и прокуроры САП ссылаются только на нарисованную ручкой копию госакта, выданную еще в 1963 году и даже не предприятию «Искра».

Оригинал этого документа вообще не видели ни в одном государственном органе - ни в НААН, ни в Институте сельского хозяйства Северо-Востока, ни в Госгеокадастре, ни в Роменской государственной райадминистрации Сумской области (где находятся спорные земли).

Получается, что следствие использует лишь сомнительную копию советского документа, да еще и нарисованную шариковой ручкой.

Бывший врио Госгеокадастра Александр Колотилин в интервью УНН назвал вообще юридическим нонсенсом аргументы НАБУ относительно принадлежности земельных участков государственному предприятию «Искра» на основании этого Государственного акта, выданного «артели имени Сталина» в 1953 году. Он отметил, что в независимой Украине не было правопреемства советских артелей и колхозов, а сама копия акта является сомнительной, поскольку название «артель сталина» было перечеркнуто, а вместо него вписана «Искра».

Он также отметил, что предприятия «Искра» и «Надежда», которым НАБУ приписывает спорные земельные участки, ни разу не оформляли правоустанавливающих документов на землю после обретения Украиной независимости, что, по его мнению, указывает на ненадлежащий подход к пользованию землей без официальных документов.

Контекст

Речь идет об уголовном производстве, где детективы НАБУ и прокуроры САП обвиняют, в частности, экс-министра Николая Сольского в организации завладения земель Национальной аграрной академии в Сумской области для передачи их военным АТО. По версии детективов, эти земли якобы находились в пользовании госпредприятий НААН («Искра» и «Надежда»), а потому не могли быть переданы военным АТО.

Несмотря на то, что само производство вызывает больше вопросов, чем ответов - некоторые называют его политическим преследованием - разумные сроки у следствия давно исчерпаны, ведь речь идет о событиях 2017 года, когда Сольский был адвокатом.

Верховный Суд и экспертизы постановили, что обвинения НАБУ ошибочны, ведь указанные земельные участки не принадлежали НААН, а затем могли быть приватизированными военными АТО на законных основаниях, по предоставленному им государством праву.

В то же время экспертизу, которую заказало НАБУ по этому делу, детективы пытались скрыть и аннулировать. Есть вероятность того, что она могла свидетельствовать о невиновности Сольского и АТОшников.

Сами военные АТО возмущены такими действиями НАБУ и готовы доказывать правомерность своих действий.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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