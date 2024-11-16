Австрия без российского газа: МИД Украины прокомментировал энергетический шантаж рф
Киев • УНН
Газпром остановил транзит газа через Украину в Австрию. Министр Сибига назвал это использованием энергии как оружия.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил об использовании рф газа как оружия после отключения россией Австрии от поставок голубого топлива, пишет УНН.
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"Отключив Австрию от газа, россия снова использует энергию как оружие. Однако австрийское правительство, несомненно, обеспечит энергетическую безопасность и отвергнет шантаж. Эра Европы, которая полагалась на российский газ, закончилась. Время полностью сократить российские энергетические доходы - и финансирование войны", - написал глава МИД Андрей Сибига в X.
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Его заявление появилось после сообщения о том, что российский "Газпром" с 16 ноября останавливает транзит газа через Украину в Австрию.
Это последовало за решением австрийской компании OMV зачесть со счетов по контракту с "Газпромом" полученные 230 млн евро по арбитражу против "Газпрома". OMV тогда предупредила о "возможной остановке поставок газа" из россии.