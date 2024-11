Николь Кидман хотела бы сняться у Мартина Скорсезе, если тот создаст фильм с женщинами

Отвечая на вопрос о своей речи на церемонии AFI Lifetime Achievement Award, Кидман рассказала, с кем бы хотела поработать в будущем.

Николь Кидман, известная своим талантом на большом экране, рассказала в интервью Vanity Fair, что хочет работать с легендарным режиссером Мартином Скорсезе, которому в это воскресенье исполняется 82 года. Но по мнению Кидман, этому мешает постоянное присутствие мужчин в главных ролях Скорсезе.

"Я всегда говорила, что хотела бы поработать с Мартином Скорсезе - если он снимет фильм с участием женщин", - сказала Кидман.

Справочно

Хотя в таких фильмах, как "Alice Doesn't Live Here Anymore" (1974) или "New York, New York" (1977), главными героями являются женщины, впрочем, в большинстве работ Скорсезе среди ключевых образов преобладают многочисленные мужчины. Например, режиссер "Таксиста" нередко сотрудничает с Леонардо Ди Каприо, Робертом Де Ниро и Дэниелом Дэй-Льюисом.

При этом Скорсезе считается мастером жестокого кино, исследующим психические и соматические особенности воплощенных образов.

Дополнение

Кроме сотрудничества с Скорсезе список желаний актрисы внушительный даже после многих лет ее работы в кинематографе:

"Я бы хотела поработать с Кэтрин Бигелоу. Со Спайком Джонсом. .. Полом Томасом Андерсоном. Я всегда хотела работать с Михаэлем Ханеке"

