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Николь Кидман хотела бы сняться у Мартина Скорсезе, если тот создаст фильм с женщинами

Киев  •  УНН

 • 11925 просмотра

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Актриса Николь Кидман выразила желание работать с Мартином Скорсезе, но отметила отсутствие женских ролей в его фильмах. Она также назвала других режиссеров, с которыми мечтает сотрудничать.

Отвечая на вопрос о своей речи на церемонии AFI Lifetime Achievement Award, Кидман рассказала, с кем бы хотела поработать в будущем.

Пишет УНН со ссылкой на Vanity Fair.

Николь Кидман, известная своим талантом на большом экране, рассказала в интервью Vanity Fair, что хочет работать с легендарным режиссером Мартином Скорсезе, которому в это воскресенье исполняется 82 года. Но по мнению Кидман, этому мешает постоянное присутствие мужчин в главных ролях Скорсезе.

 "Я всегда говорила, что хотела бы поработать с Мартином Скорсезе - если он снимет фильм с участием женщин", - сказала Кидман.

Справочно

Хотя в таких фильмах, как "Alice Doesn't Live Here Anymore" (1974) или "New York, New York" (1977), главными героями являются женщины, впрочем, в большинстве работ Скорсезе среди ключевых образов преобладают многочисленные мужчины. Например, режиссер "Таксиста" нередко сотрудничает с Леонардо Ди Каприо, Робертом Де Ниро и Дэниелом Дэй-Льюисом.

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При этом Скорсезе считается мастером жестокого кино, исследующим психические и соматические особенности воплощенных образов.

Дополнение

Кроме сотрудничества с Скорсезе список желаний актрисы внушительный даже после многих лет ее работы в кинематографе:

"Я бы хотела поработать с Кэтрин Бигелоу. Со Спайком Джонсом. .. Полом Томасом Андерсоном. Я всегда хотела работать с Михаэлем Ханеке"

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