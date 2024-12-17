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На этих выходных на Киевской детской железной дороге стартует "Полярный экспресс"

На этих выходных на Киевской детской железной дороге стартует "Полярный экспресс"

Киев  •  УНН

 • 2421 просмотра

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УЗ запускает "Полярный экспресс" на детской железной дороге в Киеве с 21 декабря. Поезда будут курсировать до 2 февраля по специальному графику в праздничные и выходные дни.

21 декабря УЗ откроет зимний сезон движения поездов на детской железной дороге в Киеве. В этот день отправится "Полярный экспресс". Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця", пишет УНН.

Детали

"Полярный экспресс" отправится с первого пути Сырецкого парка 21 декабря в 15:30.

Под управлением юных железнодорожников и взрослых наставников поезда будут курсировать в такие числа:

- декабрь: 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29;

- январь: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 25, 26;

- февраль: 1, 2.

По четвергам и пятницам (во время зимних школьных каникул) поезда будут ездить с 11:00 до 17:10. По субботам и воскресеньям железная дорога будет работать с 10:30 до 18:50.

Купить билеты можно в кассах или чат-ботах "Укрзализныци". Продажа билетов в чат-ботах будет начинаться за 20 дней до даты поездки.

Напомним

"Укрзализныця" запускает дополнительные рейсы на шесть популярных направлений в период рождественско-новогодних праздников 2024-2025. Новые маршруты соединят Киев, Львов, Одессу, Трускавец, Черновцы и Ужгород.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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