На этих выходных на Киевской детской железной дороге стартует "Полярный экспресс"
Киев • УНН
УЗ запускает "Полярный экспресс" на детской железной дороге в Киеве с 21 декабря. Поезда будут курсировать до 2 февраля по специальному графику в праздничные и выходные дни.
21 декабря УЗ откроет зимний сезон движения поездов на детской железной дороге в Киеве. В этот день отправится "Полярный экспресс". Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця", пишет УНН.
Детали
"Полярный экспресс" отправится с первого пути Сырецкого парка 21 декабря в 15:30.
Под управлением юных железнодорожников и взрослых наставников поезда будут курсировать в такие числа:
- декабрь: 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29;
- январь: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 25, 26;
- февраль: 1, 2.
По четвергам и пятницам (во время зимних школьных каникул) поезда будут ездить с 11:00 до 17:10. По субботам и воскресеньям железная дорога будет работать с 10:30 до 18:50.
Купить билеты можно в кассах или чат-ботах "Укрзализныци". Продажа билетов в чат-ботах будет начинаться за 20 дней до даты поездки.
Напомним
"Укрзализныця" запускает дополнительные рейсы на шесть популярных направлений в период рождественско-новогодних праздников 2024-2025. Новые маршруты соединят Киев, Львов, Одессу, Трускавец, Черновцы и Ужгород.