Оккупанты агитируют детей из интернатов поступать в военные училища - ЦНС
Киев • УНН
На оккупированных территориях захватчики агитируют воспитанников интернатов поступать в военное училище в Мариуполе. Коллаборационисты из Запорожской области предлагают это детям из мелитопольского социально-реабилитационного центра.
На временно оккупированных территориях захватчики агитируют детей без родителей, поступать в военное училище в захваченном Мариуполе. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.
Детали
В частности, агитировать молодежь начали коллаборационисты из ВОТ Запорожской области. Так, поступать в военное заведение предложили детям из мелитопольского социально-реабилитационного центра.
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Напомним
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