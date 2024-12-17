На временно оккупированных территориях захватчики агитируют детей без родителей, поступать в военное училище в захваченном Мариуполе. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

В частности, агитировать молодежь начали коллаборационисты из ВОТ Запорожской области. Так, поступать в военное заведение предложили детям из мелитопольского социально-реабилитационного центра.

российская империя создала такую социальную модель, где только служение царю и его войнам является единственным шансом выйти за пределы бедности. Именно на это давят оккупанты в агитации подростков,