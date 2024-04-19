Скорсезе планирует снять байопик о Синатре с Ди Каприо и Лоуренс

Оскароносный режиссер Мартин Скорсезе планирует снять два фильма один за другим: первый об Иисусе, а второй - биографический фильм о Фрэнке Синатре, причем последний с Леонардо Ди Каприо в главной роли и Дженнифер Лоуренс в роли Авы Гарднер, второй жены певца, со ссылкой на источники сообщает Variety, пишет УНН.

Детали

Скорсезе, как указано, собирается самостоятельно финансировать фильм "Жизнь Иисуса", основанный на книге Сюсако Эндо 1973 года. Издание пишет, что для проекта "Иисус" Скорсезе "хотел бы воссоединиться со звездой "Молчания" Эндрю Гарфилдом", "хотя непонятно, присматриваются ли к 40-летнему актеру на главную роль или на роль одного из учеников".

Ожидается, что продакшн начнется позже в этом году, а съемки - в Израиле, Италии и Египте. Съемки в Израиле могут оказаться слишком сложной материально-технической задачей, учитывая, что страна находится в состоянии войны с ХАМАС в Газе, отмечает при этом издание.

"Проект "Синатра" также может столкнуться с некоторыми проблемами: дочь легендарного певца Тина Синатра контролирует поместье своего отца и еще не дала своего благословения на фильм", - говорится в публикации.

Но, как отмечается со ссылкой на источники, "это не помешало Скорсезе собрать убийственный актерский состав, в котором Леонардо Ди Каприо сыграет певца, а Дженнифер Лоуренс сыграет его вторую жену, актрису Аву Гарднер".

Издание указывает, что с двумя крупнейшими кинозвездами планеты в главных ролях фильм вызывает интерес у крупных студий и стримингов. "Apple, которая профинансировала "Убийцу цветочной полни" на сумму 215 миллионов долларов, хотела бы продолжить сотрудничество со Скорсезе, но Sony, как говорят, является фаворитом в реализации этого проекта", - отмечается в публикации.

Также на ближайшем горизонте - сотрудничество Скорсезе со Стивеном Спилбергом над сериалом "Мыс страха" для Apple TV+, отмечает издание. Две легенды будут выступать исполнительными продюсерами проекта, основанного на фильмах Universal 1991 и 1962 годов.

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