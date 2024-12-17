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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Россию следует принуждать к мирным переговорам - Сикорский

Россию следует принуждать к мирным переговорам - Сикорский

Киев  •  УНН

 • 896 просмотра

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Глава МИД Польши заявил, что к мирным переговорам нужно принуждать Россию, а не Украину. Он призвал ЕС и США помочь Украине достичь лучшей переговорной позиции.

Принуждать к мирным переговорам следует москву, а не Киев, потому что именно кремль не хочет мира. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает DW, пишет УНН.

Распределение задач должно быть таким, чтобы и Соединенные Штаты, и Европейский Союз помогли Украине достичь лучшей переговорной позиции для потенциальных будущих переговоров, к которым следует поощрять и принуждать агрессора, а не жертву,

- отметил политик.

По его словам, Евросоюзу нужно "еще больше мобилизоваться" на фоне предстоящего прихода к власти администрации Дональда Трампа.

Напомним

Будущий спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлог считает, что избранный президент США Дональд Трамп мог бы сделать нечто подобное, как приглашение Президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина в Вашингтон на переговоры после своей инаугурации, и убежден, что в вопросе Украины и России возможно решение "в течение ближайших нескольких месяцев".

Трамп серьезно относится к намерению получить перемирие между Украиной и рф в первый же день - СМИ13 дек. 2024, 19:53 • 36664 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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radoslav-sikorskiiРадослав Сикорский
donald-trampДональд Трамп
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
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