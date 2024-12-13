Трамп серьезно относится к намерению получить перемирие между Украиной и рф в первый же день - СМИ
Киев • УНН
Команда Трампа проводит активные консультации с Киевом и администрацией Байдена по плану окончания войны. Детали плана пока не раскрываются, но источники подтверждают серьезность намерений нового президента.
Команда избранного президента США Дональда Трампа пока не представила Украине свой план окончания войны с россией, однако проводит по этому поводу активные консультации как с Киевом, так и с администрацией нынешнего президента Джо Байдена. Об этом сообщила телекомпания NBC News сообщает со ссылкой на свои источники, передает УНН.
В публикации сказано, что советники Трампа и будущие чиновники его кабинета имеют набор разных мнений по поводу подходов к решению конфликта.
Сам Трамп, в прошлом обещавший прекратить войну в течение одного дня после прихода к власти, также не раскрывает подробностей. В недавнем разговоре с журналистами он подтвердил, что уже активно работает над окончанием войны, но отказался рассказать больше, чтобы "не помешать переговорам".
Он также не ответил на вопрос, говорил ли он с президентом россии владимиром путиным после своей победы на президентских выборах в ноябре. По сведениям одного из собеседников NBC News, "Трамп действительно серьезно относится к намерению получить перемирие в первый же день".
Как пишут авторы со ссылкой на свои источники, команда Трампа "пока не проинформировала правительство президента Зеленского о каких-либо потенциальных планах".
"Однако последние встречи и разговоры между Зеленским, Трампом и их советниками были конструктивными, в том числе их личная встреча в Париже, организованная президентом Франции Эммануэлем Макроном", — сказано в публикации.
При этом команда Трампа отказалась отвечать на вопрос, мог ли близкий к путину премьер-министр Венгрии Виктор Орбан привести избранному президенту какое-либо послание от российского лидера во время недавнего визита в трамповскую резиденцию Мар-а-Лаго, пишет NBC News.
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