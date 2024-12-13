Трамп серьезно относится к намерению получить перемирие между Украиной и рф в первый же день - СМИ

Команда избранного президента США Дональда Трампа пока не представила Украине свой план окончания войны с россией, однако проводит по этому поводу активные консультации как с Киевом, так и с администрацией нынешнего президента Джо Байдена. Об этом сообщила телекомпания NBC News сообщает со ссылкой на свои источники, передает УНН.

В публикации сказано, что советники Трампа и будущие чиновники его кабинета имеют набор разных мнений по поводу подходов к решению конфликта.

Сам Трамп, в прошлом обещавший прекратить войну в течение одного дня после прихода к власти, также не раскрывает подробностей. В недавнем разговоре с журналистами он подтвердил, что уже активно работает над окончанием войны, но отказался рассказать больше, чтобы "не помешать переговорам".

Он также не ответил на вопрос, говорил ли он с президентом россии владимиром путиным после своей победы на президентских выборах в ноябре. По сведениям одного из собеседников NBC News, "Трамп действительно серьезно относится к намерению получить перемирие в первый же день".

Как пишут авторы со ссылкой на свои источники, команда Трампа "пока не проинформировала правительство президента Зеленского о каких-либо потенциальных планах".

"Однако последние встречи и разговоры между Зеленским, Трампом и их советниками были конструктивными, в том числе их личная встреча в Париже, организованная президентом Франции Эммануэлем Макроном", — сказано в публикации.

При этом команда Трампа отказалась отвечать на вопрос, мог ли близкий к путину премьер-министр Венгрии Виктор Орбан привести избранному президенту какое-либо послание от российского лидера во время недавнего визита в трамповскую резиденцию Мар-а-Лаго, пишет NBC News.

СМИ: Байден хочет передать Украине тысячи ракет и снарядов до инаугурации Трампа