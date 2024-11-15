Безработных стало меньше: в Броварском центре занятости рассказали, как изменился подход к трудоустройству

Броварская громада демонстрирует значительные успехи в уменьшении уровня безработицы и развития рынка труда. Как рассказал УНН директор Броварского филиала Киевского областного центра занятости Максим Витер, количество безработных в громаде существенно уменьшилось по сравнению с довоенным периодом.

"По состоянию на 11 ноября в Броварской громаде зарегистрировано 238 безработных, а в районе - 547. В то же время вакансий значительно больше: 503 в громаде и 616 в районе. Это только те, которые официально поданы работодателями. Реальный запрос на рабочую силу еще больше, ведь работодатели часто нуждаются в большем количестве работников, чем указывают в заявках", - рассказал Ветер.

Для сравнения, в довоенный период в Броварском центре занятости было зарегистрировано до 1,5 тысячи безработных при примерно 500 вакансиях. Сейчас ситуация изменилась в пользу работающих: количество рабочих мест превышает количество безработных.

По его словам, Центр занятости изменил подход к работе, сосредоточившись на сотрудничестве с работодателями. Он пояснил, ранее преимущественно работали с безработными, предлагая им различные вакансии, программы обучения или переквалификации. Сейчас акцент сместился на работодателей. То есть работников подбирают по запросу работодателей, как это делают кадровые агентства.

По словам Витра, популярностью пользуется правительственная программа "еРобота", которая включает гранты на открытие или развитие бизнеса, поддержку ветеранов и молодежи. Предприниматели, которые получают гранты, создают рабочие места, способствуя трудоустройству граждан. "Эта программа она с прошлого года активно внедряется и приобретает все больший спрос, резонанс и интерес", - отметил он.

Отдельное внимание, по его словам, в Броварской территориальной громаде уделяют трудоустройству людей с инвалидностью.

"Сейчас у нас еще внедряется активно программа для инвалидов 1 и 2 группы - компенсация обустройства рабочего места, то есть если скажем инвалида 1 или 2 группы берет работодатель - не обязательно из Центра занятости, то в течение полугода работодатель может обратиться в Центр занятости о необходимости обустройства рабочего места для этого лица, какие-то возможно специфические условия создать, какие-то инструменты закупить, программы, какую-то технику особую закупить, просто какую-то мебель особую, чтобы человеку было удобно работать... Он обращается к нам, мы его координируем...

Несмотря на то, что Центр занятости подчиняется Министерству экономики, местная власть Броваров активно способствует развитию рынка труда", - отметил Витер.

"Мы сотрудничаем с городскими властями в информационном плане: нас приглашают на форумы, встречи с молодежью и ветеранами, бизнесменами, директорами предприятий, которых, например, собирает городской голова... Они приглашают - я прихожу и рассказываю, какие у нас новинки, какая программа появилась, какие гранты есть... Где-то мы пересекаемся на поддержке ВПЛ, где-то на поддержке УБД... хорошим примером может быть ветеранский хаб - мы туда приглашены и мы там работаем в пределах своей компетенции, то есть мы выполняем свою задачу. Они нас в кучку собрали и мы помогаем тем чем можем", - рассказал Ветер

Кроме того, по его словам, местные власти также привлекают международные организации для поддержки трудоустройства и развития бизнеса в громаде, создавая благоприятные условия для экономического роста.

Таким образом, Броварская громада активно работает над решением проблемы безработицы, обеспечивая поддержку гражданам через программы трудоустройства, инвестиции в социальные инициативы и эффективное сотрудничество с бизнесом и международными партнерами.

Напомним

В Броварах начал работу Городской ветеранский центр накануне Дня Независимости Украины. Центр предоставляет 25 различных услуг для ветеранов, военнослужащих и их семей, включая консультации по оформлению документов и реабилитации.