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Правительство поддержало реформу социального страхования "єПотенціал": что изменится

Киев  •  УНН

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Кабмин поддержал законопроект о реформировании системы социального страхования с 2025 года. Новая система предусматривает комплексную поддержку людей с травмами и болезнями без обязательного статуса инвалидности.

Правительство поддержало законопроект о системной реформе социального страхования "єПотенціал", сообщили в Минсоцполитики в пятницу, пишет УНН.

Детали

"Правительство поддержало разработанный Минсоцполитики проект закона, который предусматривает в течение 2025 года реформирование системы социального страхования. Введение изменений обеспечит человеку, который столкнулся с тяжелой болезнью или травмой, более быструю, комплексную и полную помощь от государства", - говорится в сообщении.

Реформа социального страхования, как указано, является частью комплексной реформы системы социальной защиты и медико-социальной экспертизы. "Она должна заменить старую, неэффективную и забюрократизированную систему на прозрачную, понятную и справедливую", - отметили в Минсоцполитики.

Согласно проекту реформы, утвержденной правительством, помощь от государства лицу, получившему травму или болезнь, будет предоставляться не только как компенсация финансовых потерь из-за нетрудоспособности, но и через создание более широких возможностей для восстановления и реабилитации такого лица, своевременного предоставления ему социальных услуг, и помощь в возвращении к рынку труда, - то есть всех возможных мер, которые имеют целью помочь лицу снова стать активным членом общества и реализовать свой потенциал.

В рамках реформы социального страхования, как указали в Минсоцполитики, будут работать над внедрением следующих изменений:

  • Социальная поддержка человека будет начинаться уже с момента выявления мультидисциплинарной командой в больнице потребности лица в дополнительной поддержке (социальной, финансовой, адаптации рабочего места и т.д.). В состав такой команды, кроме врачей, входят социальный работник, эрготерапевт, протезист, физический терапевт, психолог и другие специалисты.

Благодаря цифровым обменам между электронными системами здравоохранения и социальной сферы, оценка потребностей человека в социальной помощи будет запускаться сразу после формирования врачом электронного медицинского заключения о временной нетрудоспособности (МВТН). 

При этом для того, чтобы получить квалифицированную и комплексную поддержку государства в течение всего периода болезни и реабилитации, человеку не нужен никакой дополнительный "статус" (в частности, лица с инвалидностью). Специалист по социальной работе сразу проконсультирует такого человека по всем видам поддержки от государства и поможет их получить. В случае необходимости, человек будет обеспечен необходимыми дополнительными средствами реабилитации (протезы, ортезы, специальная мебель, кресла колесные, костыли и т.д.), лекарствами, социальными услугами (например, услуга "уход на дому"). Сейчас это возможно только ПОСЛЕ получения статуса инвалидности. Такая помощь и сопровождение будут максимально цифровизированы, не нужно будет "бегать по кабинетам" и стоять в очередях.

  • Реабилитация будет осуществляться только при необходимости, и не будет обязательной.

Потребность в медицинской реабилитации, как и раньше, будет определять врач. Происходить она будет под сопровождением специалистов мультидисциплинарной реабилитационной команды, в которую также будет входить социальный работник.

  • При необходимости срок прохождения реабилитации продлевается ДО 1 года (сегодня - до 4-х месяцев). Все это время государство будет оказывать человеку всю необходимую, в том числе финансовую,  поддержку.

Сейчас пособие в связи с временной потерей трудоспособности выплачивается только на период до 120 дней болезни. А после завершения периода временной нетрудоспособности работодатель имеет право уволить человека и тем самым лишить его финансовой поддержки. Однако часто восстановление человека может занять гораздо больше времени.

После реализации реформы получение пособия в связи с временной потерей трудоспособности не будет привязано к установлению статуса инвалидности, а будет устанавливаться на срок  реабилитации. Реабилитация же, при необходимости,  сможет длиться до года.

  • После завершения лечения и реабилитации будет осуществляться Оценка работоспособности.

Оценка трудоспособности никак НЕ привязана к статусу инвалидности и НЕ является его условием. Как и раньше, инвалидность будет оцениваться на медицинской стороне.

Оценка работоспособности - один из этапов на пути возвращения человека к активной жизни. Она происходит деперсонализировано. Заполняя специальный опросник, человек предоставляет информацию о своих физических возможностях или ограничениях, среде, окружении и других факторах. Проанализировав эти данные дистанционно, специалист по оценке работоспособности сформирует  Заключение о работоспособности. 

Если человек восстановил здоровье, он сможет вернуться к работе,  привычной жизни, и получать собственный доход.  но если человек восстановился не полностью и работоспособность его ограничена, – государство обеспечит необходимые выплаты на уровне, компенсирующем утраченный доход.

  • Предусматривается увеличение страховых выплат, для лиц с полной потерей трудоспособности эти выплаты существенно возрастут. 

(!) Важно: 

Реформа НЕ касается людей, которые уже имеют инвалидность. Речь идет о работающих со страховым стажем, которые нуждаются в лечении после болезни или травмы. 

В Минсоцполитики обратили внимание, что:

  • Статус инвалидности остается. Для тех, кто уже сейчас имеет статус инвалидности, ничего не меняется.
  • Все льготы для лиц с инвалидностью сохраняются.
  • После реформирования статус инвалидности и дальше будет предоставлять право лицу на социальные услуги, реабилитацию, льготы и поддержку в трудоустройстве.

"Реформа не предусматривает уменьшения никаких выплат или социальных гарантий. А наоборот, увеличит поддержку тех, кто не может работать и самостоятельно себя обеспечивать. Для таких лиц выплаты вырастут", - отметили в министерстве.

Новая система "еПотенциал" изменит правила социального страхования в Украине30 окт. 2024, 10:17 • 13558 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоЗдоровье
ministerstvo-sotsialnoi-politiki-ukrainiМинистерство социальной политики Украины
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