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Новая система "еПотенциал" изменит правила социального страхования в Украине

Киев  •  УНН

10:17 • 1196 просмотра

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Минсоц внедряет новую систему социального страхования «еПотенциал» с мультидисциплинарной оценкой и статуса инвалидности. Система предусматривает продление оплачиваемого лечения до года и поддержку во время реабилитации.

Новая система социального страхования "Потенциал" предусматривает мультидисциплинарную оценку статуса инвалидности, продолжение оплачиваемого лечения до года, поддержку во время амбулаторной реабилитации с сохранением больничных и заработка, а также новый алгоритм сопровождения от реабилитации до трудоустройства. Об этом рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович в эфире телемарафона, передает УНН.

Существующая на сегодня система - это о статусах, справках и мизерных выплатах и она очень мало обращает внимание на то, чтобы охватить человека комплексной поддержкой, чтобы он мог вернуть свое функционирование и здоровье. Первый шаг: именно назначение статуса инвалидности и заключения об ограничении функционирования будет делать мультидисциплинарная команда врачей, которая будет в больнице, где человек лечится. В общем - это цифровой инструмент, который сделает невозможным фальсификацию или их риски

- сказала Жолнович.

По ее словам, теперь Минсоц будет продолжать оплатное лечение до года и более, если врачи в заключении говорят, что человек имеет возможность восстановить свое функционирование и имеет реабилитационный прогресс.

Жолнович добавила, что они будут оплачивать и амбулаторную реабилитацию.

"Мы предусмотрели, если человек может частично ходить на работу во время амбулаторной реабилитации, то мы сохраняем и больничные выплаты и заработок. Также предусмотрены большое количество социальных услуг уже на этапе лечения и реабилитации", - добавила министр.

Она сказала, что для людей, которые уже имеют статус инвалидности ничего не изменится, но по желанию они могут пройти переоценку, для увеличения расходов.

Относительно других важных изменений в системе:

  •  Введение простого пошагового алгоритма сопровождения человека от реабилитации до трудоустройства и восстановления;
  •  Реабилитация будет предусматривать помощь в восстановлении физического и психического здоровья, а также профессиональных навыков;
  •  Оплачиваемая реабилитация будет дольше, может длиться до года;
  •  Страховая выплата во время реабилитации (реабилитационный больничный типа Б) увеличивается и будет составлять от 70% до 100% средней заработной платы;
  •  Если человек имеет долгий и сложный процесс восстановления после травмы или болезни, рабочее место за ним будет сохраняться более 4 месяцев (сейчас работодатель имеет право уволить человека, если он болеет более 4 мес.)
  •  Предусмотрена возможность работать частично, если реабилитация амбулаторная, с сохранением больничных реабилитационных выплат;
  •  Разграничиваются статусы инвалидности и трудоспособности.

Напомним

В сентябре Минсоц анонсировало программу "еПотенциал", направленную на цифровизацию процесса реабилитации и оказания социальной поддержки. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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