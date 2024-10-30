Нова система "єПотенціал" змінить правила соціального страхування в Україні

Нова система соціального страхування є"Потенціал" передбачає мультидисциплінарну оцінку статусу інвалідності, продовження оплачуваного лікування до року, підтримку під час амбулаторної реабілітації із збереженням лікарняних та заробітку, а також новий алгоритм супроводу від реабілітації до працевлаштування. Про це розповіла міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону, передає УНН.

Існуюча на сьогодні система — це про статуси, довідки і мізерні виплати і вона дуже мало звертає увагу на те, щоб охопити людину комплексною підтримкою, аби вона могла повернути своє функціонування та здоровʼя. Перший крок: саме призначення статусу інвалідності і висновку щодо обмеження функціонування буде робити мультидисциплінарна команда лікарі, яка буде в лікарні, де людина лікується. Загалом — це цифровий інструмент, який унеможливить фальсифікацію або їхні ризики