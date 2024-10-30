Нова система "єПотенціал" змінить правила соціального страхування в Україні
Київ • УНН
Мінсоц впроваджує нову систему соціального страхування "єПотенціал" з мультидисциплінарною оцінкою істатусу інвалідності. Система передбачає продовження оплачуваного лікування до року та підтримку під час реабілітації.
Нова система соціального страхування є"Потенціал" передбачає мультидисциплінарну оцінку статусу інвалідності, продовження оплачуваного лікування до року, підтримку під час амбулаторної реабілітації із збереженням лікарняних та заробітку, а також новий алгоритм супроводу від реабілітації до працевлаштування. Про це розповіла міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону, передає УНН.
Існуюча на сьогодні система — це про статуси, довідки і мізерні виплати і вона дуже мало звертає увагу на те, щоб охопити людину комплексною підтримкою, аби вона могла повернути своє функціонування та здоровʼя. Перший крок: саме призначення статусу інвалідності і висновку щодо обмеження функціонування буде робити мультидисциплінарна команда лікарі, яка буде в лікарні, де людина лікується. Загалом — це цифровий інструмент, який унеможливить фальсифікацію або їхні ризики
За її словами, тепер Мінсоц буде продовжувати оплатне лікування до року і більше, якщо лікарі у висновку кажуть, що людина має можливість поновити своє функціонування і має реабілітаційний прогрес.
Жолнович додала, що вони будуть оплачувати і амбулаторну реабілітацію.
"Ми передбачили, якщо людина може частково ходити на роботу під час амбулаторної реабілітації, то ми зберігаємо і лікарняні виплати і заробіток. Також передбачені велику кількість соціальних послуг вже на етапі лікування і реабілітації", - додала міністерка.
Вона сказала, що для людей, які вже мають статус інвалідності нічого не зміниться, але за бажанням вони можуть пройти переоцінку, для збільшення видатків.
Щодо інших важливих змін у системі:
- Запровадження простого покрокового алгоритму супроводу людини від реабілітації до працевлаштування і відновлення;
- Реабілітація передбачатиме допомогу у відновленні фізичного та психічного здоров'я, а також професійних навичок;
- Оплачувана реабілітація буде довшою, може тривати до року;
- Страхова виплата під час реабілітації (реабілітаційний лікарняний типу Б) збільшується і складатиме від 70% до 100% середньої заробітної плати;
- Якщо людина має довгий і складний процес відновлення після травми або хвороби, робоче місце за нею зберігатиметься понад 4 місяці (наразі роботодавець має право звільнити людину, якщо вона хворіє понад 4 міс.)
- Передбачена можливість працювати частково, якщо реабілітація амбулаторна, із збереженням лікарняних реабілітаційних виплат;
- Розмежовуються статуси інвалідності і працездатності.
Нагадаємо
У вересні Мінсоц анонсувало програму "єПотенціал", спрямовану на цифровізацію процесу реабілітації та надання соціальної підтримки.