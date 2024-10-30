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Нова система "єПотенціал" змінить правила соціального страхування в Україні

Київ • УНН

 • 14197 перегляди

Мінсоц впроваджує нову систему соціального страхування "єПотенціал" з мультидисциплінарною оцінкою істатусу інвалідності. Система передбачає продовження оплачуваного лікування до року та підтримку під час реабілітації.

Нова система "єПотенціал" змінить правила соціального страхування в Україні

Нова система соціального страхування є"Потенціал" передбачає мультидисциплінарну оцінку статусу інвалідності, продовження оплачуваного лікування до року, підтримку під час амбулаторної реабілітації із збереженням лікарняних та заробітку, а також новий алгоритм супроводу від реабілітації до працевлаштування. Про це розповіла міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону, передає УНН.

Існуюча на сьогодні система — це про статуси, довідки і мізерні виплати і вона дуже мало звертає увагу на те, щоб охопити людину комплексною підтримкою, аби вона могла повернути своє функціонування та здоровʼя. Перший крок: саме призначення статусу інвалідності і висновку щодо обмеження функціонування буде робити мультидисциплінарна команда лікарі, яка буде в лікарні, де людина лікується. Загалом — це цифровий інструмент, який унеможливить фальсифікацію або їхні ризики

- сказала Жолнович.

За її словами, тепер Мінсоц буде продовжувати оплатне лікування до року і більше, якщо лікарі у висновку кажуть, що людина має можливість поновити своє функціонування і має реабілітаційний прогрес.

Жолнович додала, що вони будуть оплачувати і амбулаторну реабілітацію.

"Ми передбачили, якщо людина може частково ходити на роботу під час амбулаторної реабілітації, то ми зберігаємо і лікарняні виплати і заробіток. Також передбачені велику кількість соціальних послуг вже на етапі лікування і реабілітації", - додала міністерка.

Вона сказала, що для людей, які вже мають статус інвалідності нічого не зміниться, але за бажанням вони можуть пройти переоцінку, для збільшення видатків.

Щодо інших важливих змін у системі:

  •  Запровадження простого покрокового алгоритму супроводу людини від реабілітації до працевлаштування і відновлення;
  •  Реабілітація передбачатиме допомогу у відновленні фізичного та психічного здоров'я, а також професійних навичок;
  •  Оплачувана реабілітація буде довшою, може тривати до року;
  •  Страхова виплата під час реабілітації (реабілітаційний лікарняний типу Б) збільшується і складатиме від 70% до 100% середньої заробітної плати;
  •  Якщо людина має довгий і складний процес відновлення після травми або хвороби, робоче місце за нею зберігатиметься понад 4 місяці (наразі роботодавець має право звільнити людину, якщо вона хворіє понад 4 міс.)
  •  Передбачена можливість працювати частково, якщо реабілітація амбулаторна, із збереженням лікарняних реабілітаційних виплат;
  •  Розмежовуються статуси інвалідності і працездатності.

Нагадаємо

У вересні Мінсоц анонсувало програму "єПотенціал", спрямовану на цифровізацію процесу реабілітації та надання соціальної підтримки. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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