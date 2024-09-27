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Мінсоц впроваджує нову модель соціального страхування через програму "єПотенціал"

Мінсоц впроваджує нову модель соціального страхування через програму "єПотенціал"

Київ • УНН

 • 12421 перегляди

Міністерство соціальної політики впроваджує нову модель соціального страхування через програму "єПотенціал". Програма спрямована на цифровізацію процесу реабілітації та надання соціальної підтримки, забезпечуючи супровід усіх необхідних служб.

Міністерство соціальної політики запускає програму "єПотенціал", спрямовану на цифровізацію процесу реабілітації та надання соціальної підтримки. Про це розповіла міністерка соціальної політики Оксана Жолнович на GLOBAL DIGITAL SOCIAL FORUM, передає кореспондент УНН.

Сьогодні в розробці нова модель соціального страхування та впровадження реабілітаційних лікарняних. У реабілітації ми орієнтуємося на максимальне відновлення людини – впроваджуємо програму "єПотенціал", яка цифровізує перехід від медзакладу до соціальної підтримки. Тобто соціальна допомога призначатиметься вже на етапі лікування, забезпечуючи супровід усіх необхідних служб

- розповіла Жолнович 

Нагадаємо

Міністерство економіки прогнозує, що понад мільйон ветеранів у майбутньому стануть економічно активними, тому ринок праці має адаптуватися до їхніх потреб, готувати колективи та робочі місця.

Мінсоцполітики запустило Соціальний портал: що це та як він працює27.09.24, 14:32 • 11877 переглядiв

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

СуспільствоЗдоров'я
ministerstvo-sotsialnoi-polityky-ukrainyМіністерство соціальної політики України

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