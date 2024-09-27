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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Минсоц внедряет новую модель социального страхования через программу "єПотенціал"

Минсоц внедряет новую модель социального страхования через программу "єПотенціал"

Киев  •  УНН

27 сентября 2024, 11:56  •  2271 просмотра

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Министерство социальной политики внедряет новую модель социального страхования через программу "єПотенціал". Программа направлена на цифровизацию процесса реабилитации и оказания социальной поддержки, обеспечивая сопровождение всех необходимых служб.

Министерство социальной политики запускает программу "єПотенціал", направленную на цифровизацию процесса реабилитации и оказания социальной поддержки. Об этом рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович на GLOBAL DIGITAL SOCIAL FORUM, передает корреспондент УНН.

Сегодня в разработке новая модель социального страхования и внедрение реабилитационных больничных. В реабилитации мы ориентируемся на максимальное восстановление человека - внедряем программу "єПотенціал", которая цифровизирует переход от медучреждения к социальной поддержке. То есть социальная помощь будет назначаться уже на этапе лечения, обеспечивая сопровождение всех необходимых служб

- рассказала Жолнович 

Напомним

Министерство экономики прогнозирует, что более миллиона ветеранов в будущем станут экономически активными, поэтому рынок труда должен адаптироваться к их потребностям, готовить коллективы и рабочие места.

Минсоцполитики запустило Социальный портал: что это и как он работает27 сентября 2024, 11:32 • 4252 просмотра

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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