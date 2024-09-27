Минсоц внедряет новую модель социального страхования через программу "єПотенціал"

Министерство социальной политики запускает программу "єПотенціал", направленную на цифровизацию процесса реабилитации и оказания социальной поддержки. Об этом рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович на GLOBAL DIGITAL SOCIAL FORUM, передает корреспондент УНН.

Сегодня в разработке новая модель социального страхования и внедрение реабилитационных больничных. В реабилитации мы ориентируемся на максимальное восстановление человека - внедряем программу "єПотенціал", которая цифровизирует переход от медучреждения к социальной поддержке. То есть социальная помощь будет назначаться уже на этапе лечения, обеспечивая сопровождение всех необходимых служб - рассказала Жолнович

Напомним

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