Минсоцполитики запустило Социальный портал: что это и как он работает

Министерство социальной политики представило новый Социальный портал - онлайн-ресурс, позволяющий гражданам получить информацию о доступных видах социальной поддержки, просмотреть свои выплаты и услуги. Об этом рассказал заместитель Министра социальной политики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Константин Кошеленко во время GLOBAL DIGITAL SOCIAL FORUM, передает корреспондент УНН.

"Сегодня мы презентуем Социальный портал - ресурс, где человек может узнать о социальной поддержке, увидеть свои пособия, свои социальные услуги", - рассказал Кошеленко.

По его словам, это только начало, в дальнейшем ресурс будет обновлен и добавлены новые функции.

"Стоит заметить, что только часть работы, но человек уже может оценить удобство и скорость ресурса", - добавил заместитель министра социальной политики.

Он также рассказал, что с этого года Минсоц активно работал над изменением сайта и уже с января 2025 будет презентован новый сайт.

Посмотреть, как работает Социальный портал можно по ссылке.

Напомним

Министерство социальной политики разработало проект реформы пенсионного обеспечения, который позволит многим пенсионерам получать справедливый размер пенсий вместо нынешних надбавок.