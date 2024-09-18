Реформа пенсійного забезпечення може вирішити проблему несправедливих виплат - Мінсоцполітки
Київ • УНН
Міністерство соціальної політики розробило проєкт реформи пенсійного забезпечення за моделлю ЄС. Це дозволить багатьом пенсіонерам отримувати справедливий розмір пенсій замість численних надбавок.
Міністерство соціальної політики розробило проєкт реформи пенсійного забезпечення, який дозволить багатьом пенсіонерам отримувати справедливий розмір пенсій замість нинішніх надбавок.Про це розповіла заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
В нас приблизно 160 різних надбавок і натяжок, якими держава намагається вирішити питання неадекватних розмірів пенсій
За її словами, Мінсоц розробило проєкт реформи "солідарного пенсійного забезпечення", за моделлю яка використовується в більшості країн ЄС.
"Якщо ми запровадимо цю реформу, то значна кількість пенсіонерів, які сьогодні отримали пенсії внаслідок неефективних формул, то вони отримають справедливий розмір пенсій", - додала вона.
Нагадаємо
Лише 9,5 млн українців сплачують ЄСВ, а пенсію отримують 11 млн пенсіонерів. Тому в Україні спроектували зміни до чинного законодавства, щоб зробити солідарні пенсії більш справедливими.