Киев • УНН
Министерство социальной политики разработало проект реформы пенсионного обеспечения по модели ЕС. Это позволит многим пенсионерам получать справедливый размер пенсий вместо многочисленных надбавок.
Министерство социальной политики разработало проект реформы пенсионного обеспечения, который позволит многим пенсионерам получать справедливый размер пенсий вместо нынешних надбавок. Об этом рассказала заместитель министра социальной политики Дарья Марчак во время брифинга, передает корреспондент УНН.
У нас примерно 160 различных надбавок и натяжек, которыми государство пытается решить вопрос неадекватных размеров пенсий
По ее словам, Минсоц разработало проект реформы "солидарного пенсионного обеспечения", по модели которая используется в большинстве стран ЕС.
"Если мы введем эту реформу, то значительное количество пенсионеров, которые сегодня получили пенсии в результате неэффективных формул, то они получат справедливый размер пенсий", - добавила она.
Напомним
Только 9,5 млн украинцев платят ЕСВ, а пенсию получают 11 млн пенсионеров. Поэтому в Украине спроектировали изменения в действующее законодательство, чтобы сделать солидарные пенсии более справедливыми.