Мінсоцполітики запустило Соціальний портал: що це та як він працює
Київ • УНН
Міністерство соціальної політики презентувало новий онлайн-ресурс - Соціальний портал. Він дозволяє громадянам отримати інформацію про доступні види соціальної підтримки та переглянути свої виплати і послуги.
Міністерство соціальної політики презентувало новий Соціальний портал - онлайн-ресурс, що дозволяє громадянам отримати інформацію про доступні види соціальної підтримки, переглянути свої виплати та послуги. Про це розповів заступник Міністра соціальної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Костянтин Кошеленко під час GLOBAL DIGITAL SOCIAL FORUM, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні ми презентуємо Соціальний портал — ресурс, де людина може дізнатися про соціальну підтримку, побачити свої допомоги, свої соціальні послуги", - розповів Кошеленко.
За його словами, це тільки початок, надалі ресурс буде оновлено і додано нові функції.
"Варто зауважити, що лише частина роботи, але людина вже може оцінити зручність і швидкість ресурсу", - додав заступник міністра соціальної політики.
Він також розповів, що з цього року Мінсоц активно працював над зміною сайту і вже з січня 2025 буде презентовано новий сайт.
Переглянути, як працює Соціальний портал можна за посиланням.
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